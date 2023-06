Obwohl sowohl Bitcoin als auch Ethereum momentan auf der Kursseite stagnieren, entwickelt sich hinter den Kulissen – auf der Blockchain – insbesondere bei ETH eine ganz eigene Tendenz. Aktuelle Daten zeigen einen deutlichen Rückgang der ETH-Bestände auf den zentralisierten Kryptobörsen, während gleichzeitig die Anzahl an gestakten Ether zunimmt. Beide Entwicklungen können sich bullish auf die langfristige Kursentwicklung von Ethereum auswirken.

Die Menge an gestakten Ether hat erstmals die 21,7-Millionen-Marke überschritten. Gleichzeitig sinkt die Anzahl an Ether auf Kryptobörsen auf 17,8 Millionen ETH – ein Tiefstand, der zuletzt im Jahr 2018 erreicht wurde.

Beide Trends haben fundamentale Auswirkungen auf die Kursdynamik von ETH. Warum ist das so?

Eine bullishe Entwicklung für Ethereum?

Der Rückgang der Ether-Bestände auf Börsen bedeutet, dass weniger ETH für den Verkauf zur Verfügung stehen. Dies wird durch die folgende Grafik von Glassnode veranschaulicht: Während im Februar 2020 noch rund 30 Prozent aller ETH auf zentralisierten Kryptobörsen gehalten wurden, sind es mittlerweile weniger als 15 Prozent.

Ethereum-Bestände auf Kryptobörsen in Prozent. Quelle: Glassnode.com

Dieser Umstand könnte den Kurs von ETH nach oben treiben, wenn die Nachfrage gleich bleibt oder weiter steigt. Zudem könnte der Rückgang von Ethereum auf den Börsen darauf hindeuten, dass Investoren nicht beabsichtigen, ihre Ether in naher Zukunft zu verkaufen. Das wiederum kann ein Zeichen für eine optimistische Stimmung unter Investoren sein und sich positiv auf den ETH-Kurs auswirken.

Ethereum-Staking-Rate erreicht Allzeithoch

Interessanterweise geht diese Abnahme der Börsenbestände Hand in Hand mit einer erhöhten Aktivität im ETH-Staking. Seit der Einführung des Shapella-Updates im Mai ist die Menge an gestakten Ether von 19,3 Millionen auf über 21,7 Millionen gestiegen. Wie die Daten von CryptoQuant zeigen, bedeutet das, dass damit inzwischen über 18 Prozent aller ETH gestakt werden.

Die zunehmende Beteiligung am Staking entzieht dem Markt weitere ETH, da gestakte Ether für einen bestimmten Zeitraum gesperrt sind und nicht sofort verkauft werden können. Dadurch sinkt das verfügbare Angebot an ETH, was sich positiv auf den Kurs auswirken kann, wenn die Nachfrage konstant bleibt oder steigt.

Darüber hinaus kann ein Anstieg der Staking-Rate als Zeichen für das Vertrauen der Investoren in das ETH-Netzwerk gesehen werden. Dies könnte andere Investoren dazu ermutigen, ebenfalls Ethereum zu kaufen und zu staken, was zusätzlichen Aufwärtsdruck auf den Kurs ausüben könnte.

Langfristige positive Aussichten für Ethereum

Zusammengefasst können sowohl ein Rückgang der Menge an Ether auf zentralisierten Börsen als auch ein Anstieg der ETH-Staking-Rate als bullish für den Kurs von Ethereum gewertet werden, da beide Faktoren dazu beitragen können, das verfügbare Angebot an ETH zu verringern.

Obwohl die Trends positiv erscheinen, genügen sie allein nicht, um den ETH-Kurs zu steigern. Eine geringere Ethereum-Verfügbarkeit auf Börsen und mehr Staking allein sind nicht entscheidend für die Entwicklung des ETH-Kurses. Weitere Faktoren sind entscheidend. Dazu zählen die Marktdynamik und regulatorische Entwicklungen. Auch technologische Fortschritte in der Ethereum-Blockchain und makroökonomische Einflüsse spielen eine Rolle. Überdies ist die Nachfrage nach Ether ein entscheidender Faktor. Wenngleich das Angebot sinkt, kann der Kurs nur dann steigen, wenn die Nachfrage gleich bleibt oder steigt. Daher ist es essenziell, auch diese Aspekte zu berücksichtigen, wenn man die zukünftige Kursentwicklung von ETH bewertet.