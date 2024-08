Die jüngsten Daten von Glassnode zeigen, dass die Bestände an Ethereum auf zentralisierten Börsen einen historischen Tiefstand erreicht haben und nun bei nur noch rund 10 Prozent des gesamten Angebots liegen. Dieser Rückgang auf ein Rekordtief unterstreicht, dass die zum Verkauf stehende Ether immer knapper werden. Diese Entwicklung ist hervorzuheben, da ein sinkender Anteil von ETH auf Börsen oft als Zeichen dafür gewertet wird, dass Investoren ihre Bestände langfristig halten könnten, anstatt sie für kurzfristige Verkäufe bereitzuhalten. Dies reduziert das potenzielle Verkaufsangebot, was in Kombination mit der potenziell positiven Entwicklung der Ethereum ETFs als bullish zu bewerten sein kann.

Wenn die Zuflüsse in die Ethereum ETFs weiter zunehmen sollten, könnte dies den Druck auf das ohnehin knappe Angebot weiter verstärken und möglicherweise einen Aufwärtstrend im ETH-Kurs auslösen.

Ethereum auf Exchanges erreichen historischen Tiefstand. Quelle: Glassnode

Layer-2-Transaktionen erreichen neues Allzeithoch

Im Gegensatz zu den ETH auf Exchanges erreichen die Layer-2-Transaktionen einen neuen Höchststand. Die sich beschleunigenden Bemühungen der weltweit größten Asset Manager, weiter in den Krypto-Sektor vorzudringen, korrelieren mit einer starken Zunahme der Layer-2-Transaktionen. Diese erreichten erst kürzlich wieder ein neues Allzeithoch.

Welche Kennzahlen für Ethereum jetzt wichtig sind und welche Rolle BlackRock zukünftig noch spielen könnte, lest ihr im kostenlosen Ethereum Report.

Disclaimer: Alle in diesem Artikel dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar.