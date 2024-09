Ethereum (ETH) zeigte sich in den letzten Wochen erneut schwach und droht, zurück in Richtung des Vormonatstiefs abzurutschen. Folgende Kursmarken gilt es im Blick zu haben.

Ethereum-Analyse: Auf diese Kursniveaus kommt es jetzt an

Ethereum-Analyse: Auf diese Kursniveaus kommt es jetzt an

In diesem Artikel erfährst du: Wieso der Ether-Kurs zeitnah einen Befreiungsschlag initieren muss, um die Gefahr neuer Verlaufstiefs zu bannen

Welche Widerstandsmarken der größte Altcoin nachhaltig für frisches Aufwärtspotenzial zurückerobern muss

Welche Supportniveaus Anleger zwingend verteidigen müssen um eine Korrekturausweitung abzuwenden

Ethereum (ETH) kann sich weiterhin nicht nachhaltig vom Abverkauf in der Vorwoche erholen und handelt mit 2.320 US-Dollar nur rund zwölf Prozentpunkte oberhalb seines Verlaufstiefs vom 5. August. Zuletzt konnte die zweitgrößte Kryptowährung die starke Widerstandsmarke bei 2.400 US-Dollar nicht zurückerobern. Auch die vor wenigen Stunden veröffentlichten und erneut rückläufigen US-Inflationsdaten haben in einer Erstreaktion keinen positiven Einfluss auf den Ether-Kurs gehabt. Mit einem Kursrückgang von 14 Prozent gehört Ethereum neben Toncoin (TON) zu den größten Verlierern in den letzten 30 Handelstagen.

Welche Chartmarken nun zurückerobert werden müssen, um das Chartbild wieder aufzuhellen, und: welche Szenarien sich im Zuge der aktuellen Underperformance für den größten Altcoin ableiten lassen.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden