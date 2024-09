Ether-Kurs steigt wieder  Kriegt Ethereum jetzt die Kurve?

15 Prozent Kurswachstum in einer Woche: Ethereum kommt allmählich in die Gänge. Ist die Talfahrt nun beendet?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Ethereum zuletzt Probleme hatte

Wiese der Kurs nun den Boden erreicht haben könnte

Welche Gründe womöglich gegen eine Kursrallye sprechen

Nach langer Durststrecke mal wieder ein Lebenszeichen: Der Ether-Kurs steht im Vergleich zur Vorwoche 15 Prozent im Plus. Es ist ein erster Befreiungsschlag für Ethereum, das in den letzten Monaten aus vielerlei Gründen unter Druck stand. Schwache Zahlen aus dem ETF-Handel, nachlassende Nachfrage unter Anlegern, Internes, aber auch die Konkurrenzsituation mit Solana haben dazu beigetragen, dass die zweitgrößte Kryptowährung im Vergleich zu anderen Kursen am Krypto-Markt unterdurchschnittlich abschneidet. Die jüngsten Zuwächse sind da eine willkommene Abwechslung – aber auch schon die erhoffte Trendwende?

