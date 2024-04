In diesem Artikel erfährst du: Ob das Konzept des algorhitmischen Stablecoins aufgehen kann

Wie nachhaltig die Rendite von 27 Prozent ist

Ob Ethenas USDe eine neue Hoffnung für Stablecoins darstellt

Algorithmischer Stablecoin? Mehr als 20 Prozent Rendite? Wo hat man das schonmal gehört? Richtig: Terra (LUNA), Anchor Protocol und der katastrophal implodierte Dollar-Coin UST. Do Kwons gescheitertes Projekt galt eigentlich als handfester Beweis dafür, dass sich ein Stablecoin nicht durch eine volatile Kryptowährung besichern lässt. Selbst MakerDAO, das ursprünglich nur ETH nutzte, um seinen DAI-Stablecoin zu decken, verwendet dafür längst USDC. Jener Stablecoin, der durch echte Dollarreserven gedeckt ist, die beim regulierten Anbieter Circle liegen.

“Let’s do it again”, nur besser, dachte sich das Team von Ethena Labs nun aber offenbar. Am 19. Februar startete Ethena ins Mainnet und somit auch seinen synthetischen US-Dollar, USDe, für die breite Krypto-Anlegerschaft. Die “Internet Anleihe” soll Anlegern mehr als 27 Prozent Rendite im Jahr bescheren und zugleich dezentral und Zensur-resistent sein. Wenngleich die Aufmerksamkeit dank der beachtlichen Kursperformance von Ethena derzeit groß sein dürfte – in den vergangenen sieben Tagen hat ENA über 90 Prozent dazu gewonnen (Stand: 9. April 2024): Die Erfahrung rät zur Skepsis.