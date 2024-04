Token Unlocks stellen einen Mechanismus im Krypto-Bereich dar, bei dem zuvor gesperrte oder eingeschränkte Token auf dem Markt freigegeben werden. Viele Projekte haben ihr volles Token Supply noch nicht im Umlauf, sondern schalten dies über einen definierten Zeitplan, einen sogenannten “Vesting Schedule”, frei. Somit kann es sein, dass frühe Investoren und Kapitalgeber erst Jahre nach dem Token Launch ihren zustehenden Tokenanteil freigeschaltet bekommen. Deshalb sind sie ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, in ein Projekt zu investieren.

Implikationen für Krypto-Kurse

Bei sehr linearen Token Unlocks, bei denen kontinuierlich Token in Umlauf gebracht werden, ist der Einfluss auf Kurse oft gedämpft. Käufer haben genügend Zeit, um den Zufluss von Token aufzukaufen. Gefährlich wird es jedoch vor allem bei Projekten, deren Tokenomics eine große Freigabe des Token Supply auf einen Schlag vorsehen. Ein Beispiel ist Arbitrum, welches in diesem Jahr eine ungewöhnlich hohe Tokenfreigabe von fast 90 Prozent der Gesamtumlaufmenge hatte. Vor allem bei erfolgreichen Projekten ist dies eher selten der Fall, da das Team solche abrupten Freigaben vermeiden möchte. Mit dem Wissen, dass eine große Menge an Token in naher Zukunft in Umlauf gebracht werden, sind Käufer vorsichtiger, bevor sie in das Projekt investieren. Gleichzeitig sind Token-Halter incentiviert, ihre Assets zu verkaufen – in Erwartung einer Verwässerung des Token Supply. Diese dynamische Verbindung führt daher oft zu einer starken Kurskorrektur.

Doch Arbitrum ist nicht das einzige Krypto-Projekt, bei dem Token Unlocks den Kurs beeinträchtigen könnten: dYdX steht ähnliches bevor.

dYdX: Mehr Token werden in Umlauf gebracht

Das Krypto-Projekt dYdX ist besonders erfolgreich, da es Perpetual-Futures-Contracts für über 35 verschiedene Kryptowährungen handelt und dabei fortschrittliche Auftragstypen vollständig on-chain unterstützt. Dieses Nischenprodukt im DeFi-Bereich ist bei Tradern beliebt und spiegelt sich deutlich im Handelsvolumen der Plattform wider. Die Kursentwicklung von dYdX wirft jedoch Fragen auf: Nach einer überdurchschnittlich starken Performance während des Bärenmarktes hat dYdX in diesem Jahr Schwierigkeiten, ein neues Kursniveau zu erreichen. Zwar trieb eine Rallye Mitte März den Kurs auf stolze 4,50 US-Dollar, jedoch fehlte es an nachhaltiger Unterstützung, und es kam zu einer Kurskorrektur von über 50 Prozent.

Dies könnte teilweise auf die Tokenomics der DeFi-Plattform zurückzuführen sein. Am 1. Dezember 2021 fand der bedeutendste Token Unlock für dYdX statt. Dabei wurden etwa 70 Prozent des damaligen Token Supply freigegeben, was zu einer starken Kurskorrektur führte. Seit daher müssen sich Investoren und Trader monatlichen Token Unlocks von teils mehr als 10 Prozent stellen. Ein weiterer solcher großer Unlock steht am 1. Mai bevor. Insgesamt werden 33,33 Millionen dYdX Token freigegeben, was 10,72 Prozent des Gesamt-Token-Supply entspricht. Ein Großteil der freigegebenen Tokens geht an Seed-Investoren, die bereits beträchtliche Gewinne erzielt haben und voraussichtlich zumindest einen Teil davon realisieren möchten. Angesichts dieses Verkaufsdrucks fehlen schlichtweg die Käufer auf der Gegenseite, um die Kurse oben zu halten.

Wann mit einer Abnahme des Verkaufsdrucks zu rechnen ist

Eine Abnahme des Verkaufsdrucks wird vermutlich nicht vor Juni dieses Jahres realistisch sein. Am 1. Juni 2024 erfolgt der letzte größere Token Unlock vor dem Übergang zu einem lineareren Vesting Schedule. Zwar wird der gesamte Token Supply von dYdX erst im Juli 2025 in Umlauf sein, dafür werden die monatlichen Zuwächse jedoch nur noch wenige Prozent betragen.