“Mitten in der Dotcom-Blase”: Wieso diesen Kryptowährungen ein massiver Crash droht

Die Krypto-Branche wird derzeit von einer leidenschaftlich geführten Diskussion darüber geprägt, wie Layer-1-Blockchains angemessen zu bewerten sind.

Johannes Dexl
 | Während Bitcoin einen Sonderstatus genießt, stehen alle anderen Kryptowährungen unter Zugzwang

In diesem Artikel erfährst du:

  • Ob Ethereum und Co. wirklich nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben
  • Warum ETH und SOL fundamental überbewertet sein könnten
  • Was die Historie über die künftigen Bewertungen des Krypto-Markts signalisiert
  • Welche Token bessere Renditechancen als Layer-1-Coins bieten könnten

Im aktuellen Marktumfeld ist es schwer, nicht zynisch zu werden: Es gibt zwar jede Menge positive fundamentale Signale, gleichzeitig nimmt die Aktivität im Sektor für Kryptowährungen (gemessen am Total Value Locked) ab – und auch die Kurse zeigen zuletzt vor allem in eine Richtung. In dieser bearishen Phase setzen sich Dragonfly-Partner Haseeb Qureshi und Inversion-Gründer Santiago Roel Santos zusammen und sprechen offen über eine Frage, die viele eher hinter vorgehaltener Hand stellen: Stehen Layer-1-Blockchains wie Ethereum und Solana wirklich vor einer massiven Kursexplosion – oder sind sie in Wahrheit bereits jetzt fundamental deutlich überbewertet?

Auslöser der Diskussion war ein Essay von Qureshi, in dem er Layer-1s mit Amazon in einer frühen Entwicklungsphase vergleicht, sowie zwei viel diskutierte Substack-Beiträge von Santos, die diese Sichtweise scharf angreifen. Im Stream treffen beide Perspektiven frontal aufeinander – fachlich tief, ohne Scheu vor klaren Positionen. Heraus kommt eine Debatte darüber, welche Renditeversprechen sich aus ETH, SOL und anderen L1-Coins wirklich ableiten lassen und ob andere Krypto-Assets als Investments attraktiver sind.

Digitaler Euro: EU diskutiert über Gesetzentwurf – das steht drin
Ethereum: Warum dem Altcoin neue Verlaufstiefs drohen könnten
Bitcoin-Prognose: So wahrscheinlich ist eine BTC-Weihnachtsrallye
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
