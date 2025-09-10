App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.96 T $
Bitcoin-Kurs113,667.00 $2.44%
Ethereum-Kurs4,372.15 $2.14%
XRP-Kurs3.00 $1.78%
Cardano-Kurs0.885113 $2.97%
Solana-Kurs222.93 $3.92%
Dogecoin-Kurs0.244942 $2.35%
BNB-Kurs897.62 $2.67%
Polkadot-Kurs4.17 $3.10%
IOTA-Kurs0.194125 $3.40%
Official Trump-Kurs8.81 $2.53%
TRON-Kurs0.338466 $1.19%
Stellar-Kurs0.383746 $3.31%

Kursanalyse Dogecoin-Kursprognose: Bringt der Doge ETF nun die Wende?

Dogecoin (DOGE) versucht den nächsten bullishen Ausbruchsversuch. Folgende Gründe könnten für eine erfolgreiche Trendfortsetzung gen Norden sprechen. Alle Infos in der neusten Kursanalyse.

Stefan Lübeck
Teilen
Dogecoin-Kurs0.244942 $2.35 %
Bitcoin kaufen
Ein Stapel von goldenen Dogecoin-Münzen mit dem ikonischen Shiba-Inu-Hund sind auf einer spiegelnden Oberfläche mit verschwommenen blauen und violetten Lichtern im Hintergrund platziert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Doge-Kurs könnte vor einem Befreiungsschlag stehen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso Dogecoin (DOGE) kurz vor einer Richtungsentscheidung stehen könnte
  • Warum die 200-Tagelinie zum Zünglein an der Waage werden dürfte
  • Welche Kursmarken Anleger in den kommenden Tagen im Blick haben müssen

Das Memecoin-Urgestein Dogecoin (DOGE) schließt sich der Erholung im Altcoin-Sektor an und handelt mit 0,244 US-Dollar in Schlagdistanz zum Vormonatshoch. Nach einem Rücksetzer bis an die 200-Tagelinie (EMA200) versuchen die Bullen den nach Marktkapitalisierung größten Memecoin zurück in Richtung Norden zu bewegen und einen neuen Ausbruchsversuch zu initiieren. Diese Kursanalyse verrät, wie die Chancen für eine bullishe Trendfortsetzung stehen und welche Kursmarken für Anleger in den nächsten Wochen relevant werden dürften.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme mehrerer goldglänzender Ethereum-Münzen, auf deren Oberfläche das Ethereum-Logo und DECENTRALIZED PLATFORM THAT RUNS SMART CONTRACTS eingraviert sind.
Vormarsch der Corporate BlockchainsWerden Google Cloud, Circle und Co. zur Gefahr für Ethereum?
Eine goldene Bitcoin-Münze zerfällt teilweise in Fragmente vor einem dunklen Hintergrund und symbolisiert Volatilität oder Verlust inmitten von Krypto-Börsen Turbulenzen und einem möglichen Bitcoin-Exodus für Investoren.
Bitcoin aktuellBitcoin-Exodus: Investoren ziehen über 360.000 BTC von Krypto-Börsen ab
Eine Nahaufnahme einer XRP-Kryptowährungsmünze mit ihrem Logo, vor einem Stapel von XRP-Münzen
KursanalyseRipple-Kursprognose: Steigt XRP zurück an das Allzeithoch?
Dogecoin (DOGE) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Dogecoin (DOGE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Dogecoin (DOGE) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Provenance Blockchain
0.035475 $
31.96%
Pump.fun
0.005695 $
21.27%
Mantle
1.43 $
15.80%
Avalanche
28.86 $
11.13%
Ondo
1.02 $
7.83%
Sei
0.318290 $
5.04%
Pudgy Penguins
0.034917 $
5.01%
Sui
3.60 $
4.55%
Binance Staked SOL
239.31 $
4.37%
Litecoin
116.27 $
4.35%
MYX Finance
16.03 $
-11.00%
Story
10.26 $
-6.59%
Ethena
0.793516 $
-1.55%
Celestia
1.77 $
-1.31%
Sky
0.073347 $
-0.60%
LEO Token
9.53 $
-0.50%
Monero
268.72 $
-0.35%
Figure Heloc
0.995360 $
-0.25%
Fasttoken
4.47 $
-0.25%
XDC Network
0.078731 $
-0.22%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren