In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso Dogecoin (DOGE) kurz vor einer Richtungsentscheidung stehen könnte
- Warum die 200-Tagelinie zum Zünglein an der Waage werden dürfte
- Welche Kursmarken Anleger in den kommenden Tagen im Blick haben müssen
Das Memecoin-Urgestein Dogecoin (DOGE) schließt sich der Erholung im Altcoin-Sektor an und handelt mit 0,244 US-Dollar in Schlagdistanz zum Vormonatshoch. Nach einem Rücksetzer bis an die 200-Tagelinie (EMA200) versuchen die Bullen den nach Marktkapitalisierung größten Memecoin zurück in Richtung Norden zu bewegen und einen neuen Ausbruchsversuch zu initiieren. Diese Kursanalyse verrät, wie die Chancen für eine bullishe Trendfortsetzung stehen und welche Kursmarken für Anleger in den nächsten Wochen relevant werden dürften.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden