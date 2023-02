Wie viele andere Altcoins kann auch Dogecoin von der bullishen Entwicklung am Kryptomarkt profitieren. Neben der positiven Stimmung hofft die Community weiterhin auf eine Integration von Dogecoin in den Kurznachrichtendienst Twitter. Zuletzt hatte eine riesige Überweisung von 450 Millionen DOGE eines Dogecoin-Wals für Bewegung des Kurses gesorgt. Seit Jahresbeginn stieg die Kryptowährung um rund 40 Prozent auf aktuell 0,092 US-Dollar gen Norden. Auch der Vorschlag des Tesla-Gründers und Dogecoin-Fans Elon Musk, in einem Werbespot für McDonalds aufzutreten, wenn der Fastfood-Gigant im Gegenzug Dogecoin als Zahlungsmittel akzeptiert, sorgte für Jubel unter den Memecoin-Investoren.

Aktuell kann sich der DOGE-Kurs oberhalb des EMA200 (blau) stabilisieren und versuchte in den letzten Tagen einen Ausbruch über den orangen Widerstandsbereich zu initiieren. Die Oberkante bei 0,096 US-Dollar konnte jedoch bisher nicht per Tagesschlusskurs überwunden werden. Sobald sich der DOGE-Kurs oberhalb dieses Resistlevels stabilisieren kann, rückt sodann der nächste relevante Zielbereich zwischen 0,106 US-Dollar und 0,112 US-Dollar in den Fokus der Investoren. Auf der Unterseite fungiert die Supportmarke bei 0,085 US-Dollar als Make-or-Break-Level im Chart.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares DOGE/USDT auf Binance

Bullishe Kursziele: 0,096 USD, 0,106/0,112 USD, 0,137/0,144 USD, 0,158 USD, 0,171/0,180 USD, 0,191 USD, 0,212/0,224 USD, 0,238 USD, 0,263/0,297 USD

Dogecoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Monate

Dogecoin muss zunächst versuchen, einen Tagesschlusskurs oberhalb der 0,096 USD zu generieren. Bereits zur Wochenmitte scheiterten die Bullen an diesem Widerstand. Sollte es der Käuferseite hingegen gelingen, diese Marke dynamisch zu überwinden, rückt der blaue Widerstandsbereich in den Fokus. Hier scheiterte der DOGE-Kurs bereits zu Beginn des Vormonats. Im ersten Versuch dürfte sich der DOGE-Kurs hier erneut schwertun, da hier neben dem Dezemberhoch auch die Tiefs aus dem März 2022 verlaufen. Kann der Gesamtmarkt an seine Kursstärke der letzten Wochen anknüpfen und Dogecoin überwindet diesen Bereich nachhaltig, kommt der nächste Zielbereich zwischen 0,137 US-Dollar und 0,144 US-Dollar in den Fokus.

Hier findet sich neben dem 138er-Fibonacci-Extension der letzten Kursbewegung auch das übergeordnete 38er Fibonacci-Retacement der gesamten Abwärtsbewegung vom Allzeithoch. Bereits Anfang November konnte der DOGE-Kurs diese Zone per Tagesschlusskurs mehrfach nicht überwinden. In Anbetracht der Relevanz dieses Chartbereichs ist in dieser Widerstandszone mit vermehrten Gewinnmitnahmen zu planen. Sollte Dogecoin diesen Bereich überwinden können und auch den Kreuzwiderstand aus Verlaufshoch und 161er-Fibonacci-Extension der laufenden Bewegung bei 0,158 US-Dollar durchbrechen, ist ein Folgeanstieg bis in die rote Widerstandszone zwischen 0,171 US-Dollar und 0,180 US-Dollar einzuplanen. Hier scheiterten die Bullen bereits im Frühling des Vorjahres mehrfach.

Neue Kursziele kommen in den Blick

Wird auch die Oberkante bei 0,180 US-Dollar pulverisiert, kommt der Kreuzwiderstand aus 200er-Fibonacci-Extension und 50er Fibonacci-Retracement der übergeordneten Kursbewegung als Zielmarke in den Blick. Sollte der DOGE-Kurs hier ebenfalls nicht nachhaltig zurück gen Süden konsolidieren und die Käuferseite bleibt unvermindert am Drücker, ist auch dein Durchmarsch bis an das mittelfristige Kursziel bei 0,212 US-Dollar vorstellbar. Im türkisen Widerstandsbereich findet sich das Jahreshoch aus dem Vorjahr 2022. Bleiben die Bären hier jedoch weiter abstinent und die Käuferseite schiebt den Doge-Kurs auch über diesen Resistbereich, ist in der Folge auch ein Anstieg in Richtung 0,238 US-Dollar einzukalkulieren. Damit wäre auch ein Anstieg bis an das maximale langfristige Kursziel in Form des übergeordneten Golden Pockets zwischen 0,264 US-Dollar und 0,297 US-Dollar nicht mehr ausgeschlossen.

Bearishe Kursziele: 0,085 USD, 0,077 USD, 0,073 USD, 0,066/0,063 USD, 0,058/0,055 USD, 0,052 USD, 0,049 USD, 0,041 USD

Dogecoin: Bearishe Kursziele für die kommenden Monate

Sollte es den Bären hingegen gelingen, den DOGE-Kurs bereits im orangen Widerstandsbereich, spätestens aber bei 0,112 US-Dollar zu deckeln und zurück in Richtung des starken Supports bei 0,085 US-Dollar abzuverkaufen, kommt es zu einer kurzfristigen Richtungsentscheidung. Sollte Dogecoin diese Kreuzunterstützung dynamisch aufgeben, erhöht sich die Chance auf einen Rückfall zurück an das Ausbruchslevel des aktuellen Kursanstiegs bei 0,077 US-Dollar. Stabilisiert sich der DOGE-Kurs hier nicht, rückt der Supertrend bei 0,073 US-Dollar als Zielmarke in den Fokus. Hier müssen die Bullen spätestens zur Stelle sein, um einen Rückfall bis an den Bereich um das Jahrestief abzuwenden. Sollte auch der Bitcoin-Kurs (BTC) deutlicher nachgeben, ist auch ein Retest der Supportzone zwischen 0,066 US-Dollar und 0,063 US-Dollar vorstellbar. Abermals ist mit Gegenwehr der Käuferseite zu planen.

Der Blick richtet sich erneut in Richtung der Vorjahrestiefs

Korrigiert der gesamte Kryptomarkt in den kommenden Monaten nachhaltig gen Süden, wäre jedoch auch ein Abverkauf bis in die grüne Unterstützungszone zwischen 0,058 USD und 0,055 USD in Betracht zu ziehen. Kommt es auch am Tief aus dem Oktober 2022 zu keiner Kursumkehr gen Norden, rückt das maximale bearishe Kursziel zwischen 0,052 US-Dollar und dem Vorjahrestief bei 0,049 USD als Zielbereich in den Blick der Anleger. Mit Blick auf die Indikatoren ist keine eindeutige Prognose abzuleiten. Der RSI wie auch der MACD-Indikator weisen auf Tagesbasis zwar weiterhin Kaufsignale auf, eine erneute Kursschwäche dürfte diese zarten Signale jedoch sofort in Richtung Verkaufen umdrehen.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,92 Euro.

