Der Kurs von Dogecoin (DOGE) muss der starken Rallye Tribut zollen und gibt in der Spitze um 45 Prozent ab. Welche Gründe für und gegen eine Kurstabilisierung sprechen. Alle Infos in der Kursanalyse.

In diesem Artikel erfährst du: Wieso Dogecoin (DOGE) zeitnah einen Boden finden könnte

Warum die jüngste Korrekturbewegung interessante Einstiegsmarken bieten dürfte

Welche Widerstandsmarken als nächstes überwunden werden müssen, um Raum für weitere Kurszuwächse zu schaffen

Nachdem der größte Memecoin Dogecoin (DOGE) in Folge der Wahl von Donald Trump zwischenzeitlich auf ein Mehrjahreshoch bei 0,48 US-Dollar angestiegen war, kam es in den letzten zehn Handelstagen zu einer Kurskorrektur. Der DOGE-Kurs rutschte in der Spitze um 45 Prozentpunkte zurück bis an den Support bei 0,26 US-Dollar, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Wie die Chancen für das Ende der Kurskorrektur stehen und welche Chartmarken nun für Anleger in den kommenden Wochen relevant werden dürften, erklärt diese Kursanalyse.

