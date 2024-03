Jonas Groß im Interview Digitaler Euro, digitale Dystopie?

In diesem Artikel erfährst du: Ob ein digitaler Euro auch unter Berücksichtigung der Privatsphäre funktioniert

Wie wichtig die SEC-Entscheidung bezüglich der Bitcoin Spot ETFs für den Krypto-Sektor waren

Womit Jonas Groß 2030 seine Einkäufe bezahlen möchte

Warum er seine Bitcoin nicht ausgeben möchte

Mit großer Vehemenz arbeitet die Europäische Zentralbank am digitalen Euro. Zwar fehlt noch das politische Mandat zur Realisierung, aber der Start des digitalen Zentralbankengeldes (CBDC) wird immer wahrscheinlicher. Viele Bürger stehen dem Projekt skeptisch gegenüber und sehen darin insbesondere eine Bedrohung für ihre Privatsphäre. Im Rahmen der Digital Euro Conference traf BTC-ECHO den Experten Dr. Jonas Groß in Frankfurt, um genau darüber zu sprechen. In diesem Interview erfahrt ihr, was der Mitgründer und Vorsitzende der Digital Euro Association vom CBDC-Projekt der EZB hält. Er verrät uns außerdem auch, wie seine Denkfabrik über das Thema aufklärt und warum er selbst trotz allem begeisterter Bargeldnutzer ist.