Quantencomputer stellen für Kryptowährungen ein hohes Risiko dar. Wie es um die Sicherheit bei Bitcoin steht und wie man schon heute quantensicher investiert.

In diesem Artikel erfährst du: Warum Quantencomputer zur Gefahr für Bitcoin werden könnten – und welche Folgen das bereits hat

Welche Risiken für Millionen BTC-Adressen bereits heute bestehen

Wie Quantus Network von Anfang an auf quantensichere Kryptografie setzt

Welche technischen Hürden quantensichere Blockchains meistern müssen

Quantencomputer gelten noch als ferne Zukunftstechnologie. Allmählich wächst jedoch auch in der Krypto-Branche die Sorge, dass sie eines Tages die kryptografischen Grundlagen von Bitcoin, Ethereum und Co. aushebeln könnten. Zwar lassen die Fortschritte der Quantenforschung den gefürchteten “D-Day” – der Moment, ab dem aktuelle Verschlüsselung angreifbar wird – immer näher rücken, solange die Bedrohung jedoch als nicht unmittelbar angesehen wird, scheinen wichtige Schutzmaßnahmen aufgeschoben zu werden. Vor diesem Hintergrund gewinnt der anstehende Launch der Quantus Network Blockchain auch als Testballon an Bedeutung. Wo andere Projekte noch über Lösungsansätze diskutieren, verspricht das Projekt von vornherein Quantensicherheit. Doch ist der Markt schon bereit für einen Use-Case, vor dem es bislang die Augen verschließt?

