Nachdem der Bitcoin-Kurs in den letzten fünf Handelswochen rund 40 Prozent im Wert zugelegt hat, ging den Bullen vorerst die Puste aus. In der Spitze stieg die Krypto-Leitwährung bis an den Widerstand um 24.192 US-Dollar, konnte diese Kursmarke jedoch nicht überwinden und fiel zurück in die Handelsrange zwischen 22.613 US-Dollar und 23.727 US-Dollar. In den letzten Handelstagen folgte Bitcoin schließlich erneut der Korrekturbewegung der US-Aktienindizes. Auch die anhaltende Stärke des US-Dollar-Index (DXY) gab den Bullen diese Woche Gegenwind.

Am gestrigen Donnerstag, dem 9. Februar, sorgte die Meldung über die Einstellung des Staking-Service der Kryptobörse Kraken für einen Paukenschlag am Markt. Der BTC-Kurs rutschte infolge dynamisch unter den markanten Support bei 22.310 US-Dollar. Wie in der vorigen Kursanalyse angesprochen, entfaltete die seit Wochen bestehende bearishe Divergenz im Tageschart ihre Kraft und erhöhte den Abgabedruck auf Bitcoin zusätzlich.

Trotz laufender Kurskorrektur bleiben die übergeordneten Bitcoin-Zielmarken unverändert.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bullishe Kursziele: 21.928 USD. 22.310/22.499 USD, 22.755 USD, 23.290 USD, 23.727 USD, 24.192 USD, 24.925 USD, 25.170/25.342 USD, 26.170 USD

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Nach dem dynamischen Rückfall unter die grüne Unterstützungszone der letzten drei Handelswochen rutschte der BTC-Kurs direkt bis an das Golden Pocket der aktuellen Trendbewegung bei 21.734 US-Dollar ab. Hier kann sich Bitcoin aktuell stabilisieren.

Vorerst handelt Bitcoin damit weiterhin oberhalb des multiplen Supportbereichs aus EMA200 (blau), dem Verlaufshoch vom 5. November 2022, der übergeordneten roten Abwärtstrendlinie sowie dem Supertrend. Dieses Bündel aus Unterstützungen im Bereich der lila Zone im Chart stellt für die Bullen kurzfristig das zentrale Supportniveau dar. Schafft es die Käuferseite, diesen Bereich zu verteidigen und Bitcoin zurück über den grünen Chartbereich zwischen 22.310 US-Dollar und 22.613 US-Dollar zu hieven, wäre dieses ein wichtiger Teilerfolg. Gelingt dieses Kursreversal gen Norden, rückt der horizontale Widerstand bei 23.290 US-Dollar in den Fokus.

Erst wenn der BTC-Kurs auch diesen Resist überwindet, werden die Bullen einen neuen Anlauf auf den roten Widerstandsbereich zwischen 23.727 US-Dollar und 24,291 US-Dollar nehmen. Um diese zuletzt unüberwindbaren Resistzone zu durchbrechen, muss Bitcoin per Tagesschlusskurs dynamisch gen Norden ausbrechen. Nur dann können sich die Bullen Hoffnung auf einen Durchmarsch in Richtung des relevanten Widerstandsbereichs zwischen 24.925 USD und 25.342 USD machen. Hier verläuft das Hoch aus dem August des Vorjahres. Gelingt der Ausbruch über die Hochs aus dem Sommer 2022, ist ein direkter Folgeanstieg bis an das 161er Fibonacci-Extension im Bereich von 26.200 US-Dollar einzuplanen.

Bearische Kursziele: 21.656 USD, 21.315 USD, 20.897 USD, 20.666 USD, 20.370 USD, 19.703 USD, 19.363/19.015 USD. 18.343 USD

Bearishe Bitcoin-Kursziele

Kurzfristig scheint sich das mehrfach skizzierte bearishe Szenario einer Top-Bildung zu bewahrheiten. Sollte der BTC-Kurs zeitnah in den lila Unterstützungsbereich eintauchen, ist eine Richtungsentscheidung für die kommenden Wochen zu erwarten. Wird diese Zone vom Bullenlager aufgegeben, und Bitcoin fällt unter den EMA200 und die übergeordnete rote Abwärtstrendlinie zurück, werden die Bären alles daran setzen, den Bitcoin-Kurs unter den EMA50 (orange) bei 20.897 US-Dollar in Richtung des orangen Supportbereich zu drücken.

Zwischen 20.666 US-Dollar und 20.370 US-Dollar findet sich der nächste relevante Unterstützungsbereich. Vorstellbar wäre eine kurze Unterschreitung dieses Bereichs, um Stop-Loss Orders der Bullen auszulösen und dort die Liquidität abzugreifen, bevor eine neue Bewegung nach Norden initiiert wird.

Korrektur droht sich auszuweiten

Bleiben die Bären jedoch am Drücker, und Bitcoin rutscht per Tagesschluss unter die orange Zone ab, lautet das nächste Kursziel 19.703 US-Dollar. Dieser Support dürfte jedoch nur kurz Halt geben. Wahrscheinlicher ist ein Rückfall bis in den gelben Unterstützungsbereich zwischen 19.363 US-Dollar und 19.015 US-Dollar. Mit dem Golden Pocket der Korrekturbewegung ausgehend vom Jahreshoch in Kombination mit einem sogenannten High-Volume-Node werden die Bullen hier erneut eine Gegenbewegung starten. Diese Zone stellt daher das nächste relevante Kursziel für die Bären dar.

Das maximale Kursziel für die kommenden Wochen findet sich im Bereich des Ausbruchslevels vom 12. Januar. Mit dem 61er Fiboncacci-Retracement der kompletten Strecke vom Verlaufstief bis zum Jahreshoch sowie dem 161er Fibonacci-Extension der aktuellen Kursbewegung stellt diese Zone den optimalen Bereich für neue übergeordnete Long-Einstiege dar. Jedoch sollte sich der BTC-Kurs nach dem Eintauchen in die pinke Zone schnell zurück über 18.366 US-Dollar nach Norden erholen. Ansonsten droht das bullishe Marktmomentum zu kippen. Dieses würde mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Rückfall bis an den Tiefststand aus 2022 oder sogar darunter nach sich ziehen.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,93 Euro.

