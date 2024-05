In einer spektakulären Kehrtwende genehmigt die SEC jetzt doch eine Reihe von Ethereum Spot ETFs. Die Indexfonds sind zwar noch nicht handelbar. Doch bis die ersten Dollar in die Anlagevehikel fließen, ist es nur noch eine Frage von Wochen. Die Euphorie am Markt ist entsprechend groß.

BTC-ECHO konnte mit einer Reihe von Experten aus dem Kryptospace sprechen. So ordnen Jan-Oliver Sell, Managing Director von Coinbase Germany, Dr. Ulli Spankowski, CEO und Gründer von BISON und Ryan Lee von Bitget Research, die ETF-Zulassung ein.

Jan-Oliver Sell, Managing Director von Coinbase Germany: “Krypto ist mehr als nur ein Trend”

Coinbase begrüßt die ETF-Zulassung und glaubt, dass sie einen ähnlich positiven Einfluss auf die Branche haben wird wie die Zulassung von BTC-ETFs. Jan-Oliver Sell, Managing Director von Coinbase Germany

Außerdem, so Sell, untermaure die Zulassung den Umstand, dass Krypto eben mehr als nur ein Trend sei. Und weiter:

Die Ausweitung des Anwendungsbereichs von Kryptowährungen wird erhebliche Auswirkungen auf die Innovation haben, und wir erwarten eine Intensivierung der Aktivitäten auf dem Markt.

Dr. Ulli Spankowski, CEO und Gründer von BISON: “Ein Katalysator für den gesamten Kryptomarkt”

“Der Druck auf die SEC seitens der Marktteilnehmer ist seit Monaten sehr hoch”, betont Dr. Ulli Spankowski von BISON die sich abzeichnende Dynamik seit der Zulassung der Bitcoin ETFs.

Die Genehmigung könnte Ethereum zu neuen Höhen treiben und als starker Katalysator für den gesamten Kryptomarkt wirken. Ich stimme den Analysten zu, dass nach einer möglichen kurzfristigen Korrektur eine längere Rallye stattfinden könnte, ähnlich wie bei der Bitcoin ETF-Genehmigung. ETH könnte sein Allzeithoch übertreffen und das Wachstum des Kryptomarktes im Jahr 2024 weiter befeuern,

kommentiert der BISON-Geschäftsführer weiter. Tatsächlich ist ein bullisher Impuls vonseiten der Ether-Finanzprodukte wahrscheinlich. Schließlich flossen bereits über 13 Milliarden US-Dollar in die verwandten Bitcoin ETFs – und die gibt es erst seit dem 11. Januar.

Ryan Lee, Bitget Research: “Ein Ethereum ETF setzt neue Standards”

Ryan Lee von Bitget verweist gegenüber BTC-ECHO auf die Symbolwirkung für andere Krypto-ETFs. Schließlich lässt die SEC erstmals einen Indexfonds für eine Proof-of-Stake-Kryptowährung zu.

Ein Ethereum ETF könnte einen neuen Standard für andere Kryptowährungen setzen, die ihre eigenen ETFs auflegen wollen, insbesondere solche, die auf Spot-ETFs abzielen. Kryptowährungen mit ähnlichen Merkmalen wie Ethereum, zum Beispiel Proof-of-Stake- und Staking-Mechanismen, könnten diesem Weg folgen.

