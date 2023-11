Die Blockchance setzt für ihre Rettung auch auf die Community. Und verkauft Benefits an Unterstützer. So helft ihr – und das kriegt ihr.

Die Blockchance, Deutschlands größte internationale Krypto-Konferenz, steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten. Ohne Hilfe droht die Insolvenz, wie der Konferenz-Chef Fabian Friedrich bereits vor kurzer Zeit gegenüber BTC-ECHO sagte.

Nun wagt die Blockchance den Neustart. Und ruft die Community auf, ihr zu helfen: “Make Blockchance Great Again.” Jeder kann investieren, mit Beträgen von 250 US-Dollar bis 10.000 US-Dollar. Der Lohn dafür, mehr als ein gutes Gefühl: Die Unterstützer erhalten Pakete mit besonderen Vorteilen und Möglichkeiten, in Form von NFTs. Beispiele: Zugang zu exklusiven Partys, freie Tickets auf Lebenszeit oder das Einbinden in die Abläufe und Kommunikation. Sie können auch veräußert werden. “Wir möchten, dass sich unsere Unterstützer als Teil einer Familie fühlen, die gemeinsam daran arbeitet, den Web3-Bereich voranzubringen”, erklärt der Geschäftsführer, Fabian Friedrich. “Wir sind jetzt in der heißen Phase der Finanzierung, und die Zeit drängt.” Alle Details nachlesen und euch anmelden könnt ihr hier.

Blockchance Relaunch: Alle Infos für Unterstützer

Los geht es am 10. November um 12 Uhr. Insgesamt benötigt werden 700.000 US-Dollar für den Relaunch. Für den NFT-Sale peilt man 50.000 US-Dollar an. Scheitert das Vorhaben, wird das Geld zurückgezahlt – minus den Gebühren für Transaktionen. Wenn alles gut läuft, soll die nächste Blockchance schon im Frühling 2024 stattfinden. Man peilt den 29. bis 31. Mai an. Dann zu vermutlich besten Bedingungen. Bitcoin-Halving, Spot-ETFs und Altcoin-Rallyes: Die Zeichen stehen auf eine langsame Rückkehr des Bullenmarkts. Einige Partner habe man auch bereits gefunden, die helfen wollen und “an die Sache glauben”, so Friedrich. Das Versprechen: eine kleinere “Zusammenkunft, bei der jeder einzelne Teilnehmer” spürt, “dass er etwas Besonderes ist.”

Tausende Gäste, hunderte Speaker, drei Tage – ein Thema: Krypto in all seinen Facetten. Fabian Friedrich gründete die Blockchance vor fünf Jahren und positionierte sie in kurzer Zeit als die größte internationale Krypto-Konferenz von Deutschland. Das Motto: Vermitteln. Vernetzen. Kollaborieren. Ein Treffpunkt für Krypto-Enthusiasten aus aller Welt werden, in Europa fast einzigartig. Nur die Paris Blockchain Week in Frankreichs Hauptstadt habe mehr Leute angezogen, meint Friedrich. Dieses Jahr geriet sie in die Krise und musste Insolvenz anmelden.