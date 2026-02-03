Der Krypto-Markt leidet unter dem starken Abverkauf. Doch ein Coin widersetzt sich: Wir haben ihn gekauft. Doch wie sieht das gesamte BTC-ECHO Musterdepot aus?

Der Bitcoin-Kurs ist zum Wochenstart unter 75.000 US-Dollar gefallen – tendiert jetzt aber wieder gen Norden. Viele Anleger fragen sich: Was ist zu tun? Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt, wie du jetzt handeln kannst, um langfristig zu profitieren.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Der Bitcoin-Kurs hat sich nach dem starken Rücksetzer am Wochenende kurzfristig erholt und notiert wieder oberhalb von 78.000 US-Dollar. Auch große Altcoins wie Ethereum, XRP und Solana zeigen eine technische Gegenbewegung, während der Gesamtmarkt auf Wochensicht weiterhin deutliche Verluste verbucht. Eine klare Ausnahme bildet Hyperliquid, das nach der Ankündigung neuer Prediction-Markets zweistellig zulegt hat.

Trotz der Stabilisierung bleibt die Stimmung unter Analysten vorsichtig. Onchain-Daten deuten laut Alex Thorn von Galaxy Digital auf eine Angebotslücke zwischen 82.000 und 70.000 US-Dollar hin, was das Risiko weiterer Abwärtsbewegungen erhöht. Als potenzielle Zielzone für eine Bodenbildung nennt er den Bereich zwischen 56.000 und 59.000 US-Dollar, nahe dem Realised Price.

Auch andere Marktexperten sehen bislang keine klare Akkumulation durch langfristige Investoren. Daten von Alphractal zeigen, dass Wallets mit mittleren Beständen weiter verkaufen, während Zuwächse bei sehr großen Adressen teilweise auf Börsenbestände zurückzuführen sind. Ein positives Signal kommt hingegen vom ETF-Markt: Die Bitcoin ETFs verzeichneten zuletzt Nettozuflüsse von rund 562 Millionen US-Dollar und beendeten damit eine mehrtägige Abflussphase. Dies deutet darauf hin, dass institutionelle Anleger die niedrigeren Kurse für strategische Einstiege nutzen.

So ist das Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Neben der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung Bitcoin (BTC) beinhaltet das Musterdepot unverändert Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL) sowie der RWA-Blockchain Canton (CC). Neu dabei seit dem Wochenende: Hyperliquid (HYPE). Zudem weist das Depot einen Anteil von etwa 41 Prozent im Stablecoin Tether (USDT) auf. Solange keine nachhaltigen Indizien für einen bullishen Turnaround ersichtlich sind, bleibt der Anteil der USDT-Position unverändert auf einem hohen Niveau. Infolge der größeren Kursabschläge in den letzten sieben Handelstagen weist das Portfolio aktuell einen Rückgang von knapp sieben Prozent im Wochenvergleich auf.

Das BTC-ECHO Musterdepot weist infolge der marktweiten Korrektur einen Rückgang auf

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter Portfolio alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Diese Coins haben wir gekauft

Im BTC-ECHO Musterdepot wurden in den vergangenen sieben Tagen gezielt zwei Positionen aufgestockt: Bitcoin und Hyperliquid. Die Zukäufe erfolgten vor dem Hintergrund erhöhter Volatilität und klar definierter charttechnischer Marken.

Die neue Bitcoin-Position ist gefallen

Die Bitcoin-Position wurde kurz vor dem Rücklauf an das Tief vom 7. April 2025 aufgebaut. Auslöser war der deutliche Abverkauf in Richtung dieser Unterstützungszone, der aus Sicht des Musterdepots ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis bot. Der Einstieg zielte darauf ab, von einer möglichen technischen Gegenbewegung nach dem Test des markanten Tiefs zu profitieren.

Unsere neue HYPE-Position ist bereits deutlich gestiegen

Bei Hyperliquid fiel die Entscheidung für einen Positionsaufbau aufgrund mehrerer Faktoren. Zum einen wurde das Projekt bereits im Invest-Podcast als strukturell interessantes Protokoll eingeordnet.

Zum anderen erhielt HYPE zuletzt zusätzlichen Rückenwind durch die Ankündigung von Prognosemärkten auf der Plattform. Auffällig ist zudem die seit Wochen anhaltende relative Stärke gegenüber dem breiten Krypto-Markt. Nach dem Tiefpunkt am 21. Januar konnte sich der Kurs deutlich erholen und dem jüngsten Marktabverkauf weitgehend entziehen. Auf Basis dieser relativen Stärke und klarer charttechnischer Signale wurde die Position am Wochenende aufgebaut.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC): Der Bitcoin-Kurs bewegte sich zuletzt zwischen 77.644 US-Dollar und 79.288 US-Dollar und schloss bei 78.376 US-Dollar, womit er unter dem EMA-20 notiert. Die Struktur aus tieferen Hochs und Tiefs signalisiert kurzfristig anhaltenden Abwärtsdruck, wodurch das Marktbild neutral bis leicht bärisch bleibt. Der RSI liegt mit 42 unter der 50er-Marke, während das nachlassende negative Momentum erste Hinweise auf Stabilisierung liefert. Die Volatilität bleibt moderat, was auf eine Konsolidierungsphase innerhalb der bestehenden Abwärtsstruktur hindeutet. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über den EMA-20 würde das technische Bild aufhellen, während ein Bruch unter 74.604 US-Dollar weiteres Abwärtspotenzial eröffnen würde.

Ethereum notiert nach einem Rückgang auf 2.304 US-Dollar deutlich unter dem EMA-20 und bestätigt mit tieferen Hochs und Tiefs die kurzfristig bärische Struktur. Der starke Wochenverlust von rund 21 Prozent unterstreicht den anhaltenden Verkaufsdruck. Der RSI liegt mit etwa 38 im schwachen Bereich, während das nachlassende negative Momentum auf erste Stabilisierungstendenzen hindeutet. Die Volatilität bleibt erhöht, was für eine angespannte Konsolidierung innerhalb des Abwärtstrends spricht. Solange ETH unter dem EMA-20 bei rund 2.397 US-Dollar handelt, bleibt das Risiko weiterer Abgaben Richtung 2.157 US-Dollar bestehen, während erst ein Ausbruch darüber das Chartbild spürbar entspannen würde. Solana (SOL): Solana handelt bei rund 103 US-Dollar und notiert damit klar unter dem EMA-20, was die kurzfristig bärische Struktur bestätigt. Seit den Januarhochs 2026 zeigt der Kurs eine Serie tieferer Hochs und Tiefs, begleitet von moderatem Abgabedruck. Der RSI liegt mit etwa 38 im schwachen Bereich, während das nachlassende negative Momentum erste Stabilisierungssignale liefert. Die Volatilität bleibt erhöht, allerdings ohne extreme Ausschläge, was für eine angespannte Konsolidierung spricht. Solange SOL unter dem EMA-20 bei 105 US-Dollar bleibt, dominiert das Abwärtsrisiko mit möglichen Tests der Unterstützungen bei 100,00 US-Dollar und 95US-Dollar.

Aave bewegt sich bei rund 128 US-Dollar in einer engen Range und notiert damit weiterhin unter dem EMA-20, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Nach dem Rebound zum Monatsende fehlt bislang ein klares bullishes Fortsetzungsmuster, während sich bei 125 US-Dollar eine erste Unterstützung etabliert hat. Der RSI liegt mit etwa 47 im neutralen Bereich, zugleich deutet das nachlassende negative Momentum auf eine mögliche Stabilisierung hin. Die Volatilität bleibt moderat, was auf eine abwartende Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends hindeutet. Solange AAVE unter dem EMA-20 bleibt, überwiegt ein neutral bis leicht bärisches Szenario mit Abwärtsrisiken Richtung 125 US-Dollar beziehungsweise 115 US-Dollar. Binance Coin (BNB): BNB notiert bei rund 775 US-Dollar und handelt damit weiter unter dem EMA-20, was die kurzfristige Schwäche bestätigt. Die Abfolge tieferer Hochs und Tiefs signalisiert anhaltenden Verkaufsdruck, während sich bei 762 US-Dollar eine erste Unterstützung etabliert hat. Der RSI liegt mit 36 klar unter der neutralen Zone, das nachlassende negative Momentum deutet jedoch auf eine mögliche kurzfristige Stabilisierung hin. Die Volatilität bleibt erhöht, was für eine angespannte Konsolidierung innerhalb des Abwärtstrends spricht. Solange BNB unter dem EMA-20 bei 784 US-Dollar bleibt, überwiegt das Abwärtsrisiko mit möglichen Zielen bei 728 US-Dollar und tiefer.

VIRTUAL handelt bei rund 0,65 US-Dollar und bewegt sich damit knapp unter dem EMA-20, was das kurzfristige Bild neutral bis leicht konstruktiv erscheinen lässt. Nach einem tieferen Tief bei 0,64 US-Dollar bildete der Kurs zuletzt höhere Schlusskurse aus, was auf eine erste Erholungsbewegung hindeutet. Der RSI liegt mit 47 im neutralen Bereich, während das nachlassende negative Momentum eine Stabilisierung unterstützt. Die Volatilität bleibt moderat, zugleich erhöht die enge Range das Risiko kurzfristiger Ausbrüche. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,66 US-Dollar würde das Chartbild aufhellen, während ein Bruch unter 0,62 US-Dollar erneuten Abwärtsdruck auslösen dürfte. Canton (CC): Der Kurs der RWA-Blockchain zeigt sich weiter stark und konnte im Wochenvergleich sogar an Wert zulegen. Mit 0,19 US-Dollar handelt der Kurs in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch. Kann der Coin seinen bullishen Trend fortsetzen, rückt das nächste Ziel bei 0,20 US-Dollar in den Blick. Sogar ein Sprung in Richtung 0,22 US-Dollar wäre bei einer marktweiten Erholungsbewegung vorstellbar. Wird der EMA-20 bei 0,18 US-Dollar hingegen nachhaltig unterschritten, droht ein Retest des EMA-50 bei 0,17 US-Dollar. Maximal könnte der CC-Kurs bis in den Bereich um das Ausbruchslevel vom 28. Januar bei 0,16 US-Dollar konsolidieren.

Hyperliquid gehört in den letzten sieben Handelstagen ebenfalls zu den wenigen Outperformern und gewinnt auf Wochensicht um 19 Prozent auf 33,25 US-Dollar hinzu. Damit taxiert der HYPE-Kurs oberhalb seines EMA-20, der bei 32.80 US-Dollar verläuft. Solange dieser gleitende Durchschnitt behauptet werden kann, könnte der Kurs zeitnah versuchen sein Wochenhoch bei 38.42 US-Dollar anzulaufen. Ein Sprung über dieses Kursniveau würde die Zone um 41,10 US-Dollar als Zielbereich aktivieren. Rutscht Hyperliquid im Zuge eines anhaltend schwachen Krypto-Sektors weiter gen Süden ab, käme der EMA-50 bei 30.67 US-Dollar in den Fokus. Maximal könnte der Kurs sogar bis in den Bereich um 28,00 US-Dollar korrigieren.

Tether (USDT): Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines Wertverlusts.

Unsere aktuelle Strategie

Bitcoins Stabilisierung am Vorjahrestief hat die Chance auf ein Ende des jüngsten Abverkaufs zwar kurzfristig etwas verbessert, die relative Schwäche vieler Altcoins hat uns jedoch von weiteren Zukäufen absehen lassen. Erst eine marktweite Stabilisierung samt anhaltender Zuflüsse in die Spot-ETFs von Ethereum und Solana würde uns dazu bewegen die bestehenden Positionen in diesen Assets zu vergrößern. Es gilt weiterhin eine vorsichtige und selektive Akkumulation von neuen Positionen.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Zur Wochenmitte rücken die vorläufigen Euro-Inflationsdaten und der US-Dienstleistungsindex in den Fokus. In den USA gilt ein robuster ISM-Dienstleistungsindex als positives Signal für Wachstum und Risikobereitschaft. Anleger werden ihr Augenmerk auf die Quartalsergebnisse der Google Mutter Alphabet am Mittwoch sowie Amazon am Donnerstag legen. Zum Wochenschluss könnten starke US-Arbeitsmarktdaten den Finanzmarkt Rückenwind verleihen, während schwache Zahlen eher belastend für Risikoassets wären.

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

