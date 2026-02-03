Bitcoin stabilisiert sich über 75.000 Dollar, doch On-Chain-Daten mahnen zur Vorsicht. Einzig Hyperliquid glänzt mit zweistelligen Gewinnen.

Bitcoin Kurs: Analysten warnen trotz Erholung – Droht der Absturz auf 59.000 US-Dollar?

Der Bitcoin-Kurs erholt sich am frühen Dienstagmorgen leicht von dem deutlichen Kursrutsch des vergangenen Wochenendes. Aktuell notiert BTC mit einem Plus von rund 5 Prozent wieder oberhalb der Marke von 75.000 US-Dollar.

Auch bei den Large Caps Ethereum, XRP und Solana zeigt sich eine kurzfristige Gegenbewegung. Auf Wochensicht verzeichnet der breite Krypto-Markt jedoch weiterhin zweistellige Verluste.

Eine Ausnahme bildet Hyperliquid (HYPE), das seine relative Stärke mit einem deutlichen Kursplus von 24 Prozent ausbaut. Auslöser für die Rallye ist die Ankündigung von Prediction-Markets auf der Handelsplattform.

Trotz der Stabilisierung warnen Experten vor verfrühtem Optimismus. Alex Thorn, Head of Research bei Galaxy Digital, identifiziert eine signifikante Angebotslücke in den On-Chain-Daten zwischen 82.000 und 70.000 US-Dollar.

Dies erhöhe das Risiko, dass Bitcoin tiefere Liquiditätszonen testen muss, bevor eine nachhaltige Bodenbildung erfolgt. Als potenzielle Zielzone nennt Thorn den Bereich zwischen 56.000 und 59.000 US-Dollar, was dem Realised Price entspricht.

Die 200-Wochenlinie könnte Bitcoins Boden markieren | Quelle: x.com/@intangiblebitcoins

Anleger sollten laut Thorn verstärkt auf die Akkumulationsmuster von Walen und ETFs achten. Bisher zeige die Kohorte der langfristigen Halter kaum Anzeichen für signifikante Zukäufe. Jamie Coutts von Real Vision ergänzt, dass die aktuelle Netto-Nachfrage fast ausschließlich von einer schrumpfenden Gruppe von Treasury-Käufern stamme. Für einen echten Boden müssten diese Akteure ihre Positionierung grundlegend umkehren.

On-Chain-Daten von Alphractal stützen diese skeptische Haltung. Wallets mit einem Bestand zwischen 10 und 1.000 Bitcoin befinden sich weiterhin im Verkaufsmodus.

Zwar zeigt die Kohorte der Adressen mit 1.000 bis 10.000 BTC ein Wachstum, doch steht ein Großteil dieser Bestände in direkter Verbindung mit Krypto-Börsen, was nicht zwingend auf eine private Akkumulation hindeutet.

Ein bullisher Impuls kommt hingegen vom US-ETF-Markt. Die Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten gestern Nettozuflüsse in Höhe von 561,9 Millionen US-Dollar. Damit wurde eine viertägige Phase von Abflüssen beendet.

Da kein einziger Fonds Abflüsse verzeichnete, deutet dies darauf hin, dass institutionelle Investoren die niedrigeren Kurse unterhalb des aggregierten Durchschnittskaufkurses von 84.000 US-Dollar für strategische Positionierungen nutzen.

