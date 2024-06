In diesem Artikel erfährst du: Wie du in Finnland profitabel Bitcoin minen kannst

Welche Risiken es gibt

Wieso der Strom in Finnland so günstig ist

Auf welchen ASIC Miner du jetzt setzen solltest

Von David Scheider und Dominic Döllel

Extrem laut und unglaublich heiß. Das sind die ersten Eindrücke, die mein Kollege Dominic Döllel und ich bei der Besichtigung einer Bitcoin Mining-Anlage im Osten Finnlands gewinnen können. Wir sind auf Einladung von Cryptohall24 hier, einem in Hamm ansässigen Miner und Anbieter für Hosted Mining. Finnland, so munkelt man in Mining-Kreisen, sei der neue Geheimtipp. Der Strom sei günstig, die politischen Bedingungen stabil und die Luft kühl und sauber. Ein Mekka für digitale Glücksritter also. Wir mussten nicht zweimal überlegen: Da wollen wir hin! Aber der Reihe nach.

Was ist Hosted Bitcoin Mining?

