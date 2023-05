Ron DeSantis hat offiziell seinen Hut in den Ring um die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 geworfen. Über 500.000 Zuhörer waren dem von Elon Musk moderierten und von technischen Problemen begleiteten Twitter-Space zugeschaltet. Auch Thema darin: Bitcoin. Regulierungsansätze der Biden-Regierung wolle der derzeitige Gouverneur von Florida bei seiner Wahl zurückschrauben. Kritisch bleibt er gegenüber digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs).

DeSantis für lockere Krypto-Regulierung

DeSantis nutzte die Bühne im Twitter-Space für Stimmungsmache gegen den Anti-Krypto-Kurs der Biden-Regierung. “Der einzige Grund, warum die Leute in Washington Bitcoin nicht mögen, ist, dass sie es nicht kontrollieren können.” Die Kryptowährung würde von der Regierung überreguliert, die laut DeSantis aus “zentralen Planern” bestünde, die “die Gesellschaft kontrollieren wollen”.

“Ich habe einfach keine Lust, alles zu kontrollieren, was die Leute in diesem Bereich tun, und ich denke, dass die derzeitige Regierung es eindeutig auf Bitcoin abgesehen hat”. Bitcoin stelle eine “Bedrohung” für die jetzige Regierung dar, bei einer Wiederwahl würde sie den Krypto-Sektor “wahrscheinlich am Ende töten”.

Bitcoin wird zum Politikum

In der einstündigen Diskussion wurde deutlich: DeSantis macht Bitcoin zum Politikum im Wahlkampf. Der Republikaner gilt als Bitcoin-Verfechter. Entsprechende Gesetze wurden im Sunshine State aufgelockert. Als Präsident werde er weiterhin “die Fähigkeit, Dinge wie Bitcoin zu tun, schützen”, so der 44-Jährige.

Bitcoin: Still, aber selbstbewusst Bitcoin bewegt sich in einer der engsten Handelsspannen der letzten Jahre. Was sich daraus für den Kryptomarkt ableiten lässt, erfahrt ihr im kostenlosen Report KW21. Täglich Wöchentlich Reports Hinweis zum Newsletter & Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Kontrolle versus Freiheit: DeSantis nutzt das Themenfeld Krypto, um politische Kampfbegriffe zu platzieren. Als Gouverneur von Florida unterzeichnete er ein Gesetz, das die Verwendung von digitalen Zentralbankwährungen innerhalb des Staates verbietet. Diese förderten “eine von der Regierung sanktionierte Überwachung”, erklärte der Politiker.

DeSantis gilt als Hardliner, selbst unter Republikanern. Im Twitter-Space wetterte er gegen den Linksrutsch unter der Regierung Biden und einen “woken Pöbel”. Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur hat er sich mit seinen erzkonservativen Ansichten gute Karten erspielt. Bei den Vorwahlen könnte es zu einem Rennen zwischen ihm und Ex-Präsident Trump kommen.