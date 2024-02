So findet ihr die nächsen CryptoPunks

In diesem Artikel erfährst du: Warum Solana für einen NFT-Boom prädestiniert ist

Welche Probleme Ethereum NFTs haben

Wie ihr die nächsten CryptoPunks findet

In der Welt der Non-fungible Token (NFTs) bahnt sich ein Comeback an – und Solana positioniert sich an vorderster Front dieser Entwicklung. Als Hochgeschwindigkeits-Blockchain mit niedrigen Transaktionskosten und einem Netzwerk, das versucht, alle dezentralen Anwendungen auf einem Blockchain Layer zu vereinen, bietet Solana den idealen Nährboden für NFTs. On-Chain-Daten untermauern bereits die wachsende Bedeutung Solanas im NFT-Sektor und signalisieren, dass die Plattform weit über das Stadium eines Underdogs hinausgewachsen ist.

Doch was verleiht Solana diese einzigartige Anziehungskraft für NFT-Projekte und ihre Enthusiasten? Und weshalb könnten gerade auf dieser Blockchain die nächsten Mega-NFT-Kollektionen des Bullruns entstehen?