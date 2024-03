Ob mit Krypto- oder “echten” Vermögenswerten: Ethereums DeFi-Sektor bietet das Fundament für Finanzanwendungen für jedermann. Im Februar verzeichnete der TVL Ethereums der DeFi-Branche einen massiven Zuwachs und peilt zum Ende des Monats ähnliche Höhen an wie zuletzt im Mai 2021, der Spitze des vergangenen DeFi-Booms.

Da ein Großteil des Wachstums in US-Dollar mit dem Kurszuwachs Ethereums zusammenhängt, lohnt sich ein Blick auf den TVL gemessen in ETH. Dieser sah im Februar einen kontinuierlichen Anstieg, was darauf deutet, dass wieder mehr “echtes Kapital” in den DeFi-Sektor fließt.

Total-Value-Locked des Ethereum-DeFi-Sektors in US-Dollar. Quelle: DefiLlama

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Das Restaking auf EigenLayer schluckt immer mehr ETH und erhöht die Nachfrage. Außerdem erleben DeFi-Protokolle ein neu entfachtes Interesse, aufgrund eines aktuellen Vorschlags in der Uniswap-DAO. Dieser sieht vor, UNI-Besitzer an den Erlösen der Plattform zu beteiligen. Die Aussicht auf eine Token-Dividende könnte die Attraktivität des gesamten DeFi-Sektors steigern, wenn andere DEXes und Lending-Plattformen ebenfalls solche Gewinnbeteiligungen aktivieren.

Wie es um den DeFi-Platzhirsch aktuell steht und welche Themen für Ethereum jetzt wichtig werden, lest ihr im neuen BTC-ECHO Ethereum Report.