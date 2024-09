Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten zu volatilen Bewegungen am Finanzmarkt führen könnten

Weshalb die Leitzinssitzung der EZB einen Vorgeschmack auf die kommende Zinsentscheidung der Federal Reserve Bank bietet

Der gesamte Kryptomarkt wurde in der abgelaufenen Woche durch die stärkste Wochenkorrektur im US-Aktienindex S&P500 seit März 2023 erfasst und mit gen Süden gezogen. Die Schwäche der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) sorgte auch bei der Mehrheit der Altcoins für Kursabgaben. Bitcoin beendete die Handelswoche mit gut 4 Prozent Kursabschlag um 54.000 US-Dollar. Zwar verlor Ethereum (ETH) ähnlich stark, andere Altcoins wie Solana (SOL) und der Binance Coin (BNB) beendeten die Woche unverändert und konnten damit die zwischenzeitlichen Verluste egalisieren. Schlechte Zahlen aus dem produzierenden Gewerbe am Dienstag gepaart mit einem schwachen Arbeitsmarktbericht (NFP) am Freitag hatten für anhaltende Abverkäufe im Technologiesektor gesorgt. Zweistellige Kursabgaben beim Chip-Gigant Nvidia belasteten die Kurse von Risiko-Assets zusätzlich.

Wie sich der Bitcoin-Kurs und der Kryptomarkt in der zweiten Handelswoche des statistisch schwachen Monats September entwickeln werden, dürfte insbesondere von den neuesten US-Inflationsdaten abhängig sein. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

