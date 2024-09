In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Wieso die Arbeitsmarktdaten aus den USA aktuell besonders relevant für die Kursentwicklung an den Finanzmärkten sind

Weshalb der NFP-.Jobreport am Freitag zu einem deutlichen Anstieg der Volatilität am Markt führen könnte

Nach einer starken Vorwoche muss die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) und mit ihr auch die überwiegende Mehrheit des Altcoinsektors Federn lassen. Bitcoin beendete den Handelsmonat mit 8,6 Prozent Kursabschlag und lag damit im Bereich des durchschnittlichen Korrekturpotenzials der Vorjahre. Im Wochenvergleich rutschte Bitcoin sogar um rund elf Prozent gen Süden ab und beendete die Handelswoche unweit der 57.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) mit zwölf Prozent und Solana (SOL) mit 19 Prozent Kursrückgang mussten ebenfalls deutliche Abschläge verkraften. Obwohl die PCE-Kerninflationsrate stärker zurückgegangen war als von Experten erwartet und auch die neusten Schätzungen des US-Bruttoinlandsprodukts oberhalb der Erwartungen lagen, konnten diese positiven News keine bullishe Kursentwicklung initiieren.

Wie sich der Bitcoin-Kurs und mit ihm auch die Kurse am Kryptomarkt in der ersten Handelswoche des statistisch schwachen Monats September entwickeln werden, dürfte insbesondere von den neuesten US-Arbeitsmarktdaten abhängig sein. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

