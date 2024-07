In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum die Europäischen Inflationsdaten zu Bewegungen an den Finanzmarkt führen könnten

Wieso die Quartalsergebnisse von Netflix und Co. einen Einfluss auf die Kurse am Kryptomarkt haben dürften

Bitcoin setzt auch in der abgeschlossenen Handelswoche seine Erholungsbewegung fort und stieg in der Folge der News, wonach US-Präsident nicht erneut kandidieren wird, zwischenzeitlich auf 68.380 US-Dollar an. Damit erreichte die Krypto-Leitwährung den höchsten Kurs seit fünf Handelswochen. Der BTC-Kurs und mit ihm viele Altcoins zeigten sich in der abgelaufenen Woche mehrheitlich deutlich stärker als US-Technologiegiganten wie Nvidia, Amazon, Apple und Co., welche zuletzt unter Gewinnmitnahmen litten.

Wenige Tage vor dem Handelsstart der Ethereum Spot-ETFs am 23. Juli verzeichneten auch die Bitcoin ETFs von Blackrock und Co. erneut signifikante Zuflüsse. Erstmals stieg die Marktkapitalisierung der BTC-ETFs auf mehr als 16 Milliarden US-Dollar an. Dass sich diese Kurserholung auch auf viele Bereiche des Altcoinmarktes ausweitete und neben den Memecoins vor allem viele KI-Coins trotz der Schwäche Nvidias zweistellige Kurszuwächse aufweisen, ist ebenfalls bemerkenswert.

Ob der Bitcoin-Kurs die Dynamik letzten beiden Handelswochen im Zuge der bevorstehenden Rede von Donald Trump auf der BTC-Messe in Nashville am kommenden Samstag beibehalten kann, dürfte wie immer von den neuesten US-Wirtschaftsdaten sowie der Berichtssaison großer US-Unternehmen beeinflusst werden. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

