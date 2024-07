In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum die Europäischen Inflationsdaten zu Bewegungen an den Finanzmarkt führen könnten

Wieso die Quartalsergebnisse von Netflix und Co. einen Einfluss auf die Kurse am Kryptomarkt haben dürften

Nachdem Bitcoin noch in der Vorwoche zwischenzeitlich auf 53.499 US-Dollar abgerutscht war und mit ihm der gesamte Kryptomarkt deutlich korrigiert war, kam es in der Folge zu einer Erholungsbewegung, die sich auch in den letzten sieben Handelstagen weiter fortsetzte. Der BTC-Kurs und mit ihm viele Altcoins profitierten neben schwachen Managerindizes auch von einer deutlicher als erwartet rückläufigen Inflationsrate in den USA. Zusätzlichen Rückwind gewann die Krypto-Leitwährung durch eine Kurskonsolidierung des US-Dollarindex DXY. ETF-Anleger nutzten diese Korrektur und stiegen unter der Woche vermehrt in Bitcoin Spot-ETFs ein. Infolge des Attentatsversuchs auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gelang Bitcoin in der Nacht von Samstag auf Sonntag schließlich die dynamische Rückeroberung seiner 200-Tagelinie (EMA200), die sich bis zum Wochenschluss weiter fortsetzte. Mit einem zweistelligen Wochenanstieg auf 60.804 US-Dollar egalisierte Bitcoin einen Großteil der Abverkaufsbewegung von Anfang Juli und konnte das wichtige Kursniveau bei 60.217 US-Dollar vorerst zurückerobern. Dass sich diese Kurserholung auch auf Großteile des Altcoinsektors ausweitete und die Nummer zwei Ethereum (ETH) wenige Tage vor einer wahrscheinlichen Spot-ETF Zulassung rund 12 Prozent erholen konnte, stützt die These einer kurzfristigen Bodenbildung.

Ob der Bitcoin-Kurs die Dynamik der letzten Handelstage für einen weiterführenden Turnaround nutzen kann und die Rückeroberung der EMA200 bestätigt, hängt wie immer von den neuesten US-Wirtschaftsdaten sowie relevanten Krypto-spezifischen News ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

