In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten eine entscheidende Bedeutung zukommt

Wieso Anleger bei der Präsententation des Fed-Sitzungsprotokolls genauer hinschauen werden

Der Bitcoin-Kurs zeigte sich in der abgelaufenen Handelswoche erneut schwach. Ein anhaltend starker US-Dollarindex DXY, gepaart mit weiteren Gewinnmitnahmen bei US-Technologieaktien in der zweiten Wochenhälfte, sorgten für anhaltenden Gegenwind bei Bitcoin und Co. Trotz frischer Zuflüsse bei den Spot-ETFs an vier von fünf Handelstagen verbuchten die Bitcoin-ETFs im Wochenvergleich einen weiteren leichten Geldabfluss von 37,07 Millionen US-Dollar. Wie schon in der Woche zeigt sich der Kryptomarkt, insbesondere am Freitag, schwach. Im Zuge negativer News rund um eine neue Klage der Security and Exchange Commission (SEC) gegen das Unternehmen hinter dem beliebten Wallet Metamask Mutter, Consensys, rutschten die Kurse von Bitcoin und besonders Altcoins aus dem Ökosystem von Ethereum (ETH), wie Lido DAO (LDO) teils zweistellig im Wert ab. Zwischenzeitlich korrigierte die Krypto-Leitwährung mit 59.968 US-Dollar sogar unter die psychologische Marke von 60.000 US-Dollar, bevor sich der Kurs bis zum Sonntagabend auf rund 62.300 US-Dollar erholten konnte.

Ob der Bitcoin-Kurs die vorsichtige Kurserholung in der neuen Handelswoche fortsetzen kann oder erneut schwächeln wird, hängt wie immer von den neuesten US-Wirtschaftsdaten sowie relevanten Krypto-spezifischen News ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

