In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum der Leitzinsentscheid der Bank of England eine Signawirkung für andere Notenbanken haben könnte

Wieso Anleger auch auf die Entwicklung der Verbraucherpreise in Europa im Blick behalten sollten

Der Bitcoin-Kurs musste in der abgelaufenen Handelswoche deutlicher Federn lassen. Stärker als erwartet sinkende Inflationsraten in den USA, konnten die Kursabgaben in der zweiten Wochenhälfte nach hawkisher als erwarteter Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell in der Pressekonferenz am Mittwochabend nicht kompensieren. Ein wiedererstarkender US-Dollarindex DXY wirkte als zusätzlicher Gegenwind auf Bitcoin und Co. Im Wochenvergleich tendierte die Krypto-Leitwährung in der Folge um mehr als vier Prozentpunkte gen Süden. Immerhin kann Bitcoin die Handelswoche im Bereich der 66.600 US-Dollar beenden und sich damit über das Wochenende von seinem Freitagstief bei 65.005 US-Dollar lösen. Ebenfalls schwach zeigte sich der Altcoin-Sektor. Rund die Hälfte der Top-100 Kryptowährungen korrigierte in den letzten sieben Handelstagen zweistellig im Wert.

Ob der Bitcoin-Kurs seine bearishe Kursbewegung in der neuen Handelswoche ausbauen wird oder sich kurzfristig stabilisieren kann, hängt wie immer von den neuesten US-Wirtschaftsdaten sowie relevanten Krypto-spezifischen News ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.

