Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen

Warum das US-Bruttoinlandsprodukt als wichtiger Gradmesser für die zukünftigen Entscheidungen der US-Zentralbank Fed anzusehen ist

Weshalb die PCE-Kerinflationsrate einen starken Einfluss auf die Kurse am Finanzmarkt hat

Bitcoin setzte in der abgelaufenen Handelswoche seine Kurskonsolidierung fort und gab im Zuge rückläufiger ETF Zuflüsse in der Spitze auf 60.770 US-Dollar nach. Zur Wochenmitte erholte sich der BTC-Kurs im Anschluss an dovishe Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell zwar temporär auf 68.234 US-Dollar, konnte dieses Niveau trotz frischer Allzeithochs im Nasdaq100 und S&P500 jedoch nicht halten und beendete die Woche mit rund einem Prozent Kursabschlag bei 67.250 US-Dollar. Die Kurskorrektur der Krypto-Leitwährung ließ auch die Mehrheit der Top-100 Altcoins im Wert korrigieren. Gegen den Korrekturtrend stemmten sich die Layer-1 Altcoins Toncoin (TON), Fantom (FTM) und Aptos (APT), welche zusammen mit dem Sektor Real World Assets zweistellige Kurszuwächse verzeichnen konnten.

Ob die Käuferseite in der neuen Handelswoche den Bitcoin-Kurs auf neues Höchstkurse hieven wird, hängt wie immer auch von den neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.