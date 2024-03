Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen

Warum die US-Wirtschaftsdaten einen starken Einfluss auf die Kurse am Kryptomarkt haben

Warum die neusten Inflationsdaten aus den USA einen signifikanten Einfluss auf die Kurse am Finanzmarkt haben könnten

Bitcoin beendete die Handelswoche mit einem Kursplus von rund 3 Prozentpunkten bei 69.032 US-Dollar. Damit beendete die Krypto-Leitwährung die Woche in Schlagdistanz zum Allzeithoch, welches zur Wochenmitte bei 70.199 US-Dollar markiert wurde. Dieser starken Kursentwicklung ließ auf die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) ein neues Jahreshoch bei 4.003 US-Dollar erklimmen.

Ob die Käuferseite in der neuen Handelswoche den Bitcoin-Kurs auf neues Höchstkurse hieven wird, hängt wie immer auch von den neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.