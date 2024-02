In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen

Warum die US-Wirtschaftsdaten einen starken Einfluss auf die Kurse am Kryptomarkt haben

Warum die neuesten Inflationszahlen zu einer geldpolitischen Kehrtwende führen könnten

Trotz eines neuen Jahreshochs bei 53.000 US-Dollar zu Wochenbeginn, konnte die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) in den letzten sieben Handelstagen vorerst nicht an seine bullishe Trendbewegung anknüpfen. Den Rest der Woche verschnaufte der BTC-Kurs in einer fünf Prozent breiten Seitwärtsrange und beendete die Handelswoche im Bereich der 51.800 US-Dollar. Diese trendlose Phase von Bitcoin nutzen die Anleger für vermehrte Investments in Ethereum (ETH) und weitere Altcoins, die auf neue Jahreshochs ansteigen konnten. Insbesondere der AI-Sektor profitierte von den historisch guten Quartalszahlen des US-Chipgiganten Nvidia.

Ob die Käuferseite in der neuen Handelswoche weiter am Drücker bleiben kann und den Bitcoin-Kurs auf ein frisches Jahreshoch hieven wird, hängt wie immer auch von den neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA ab. Doch welche Termine stehen in dieser Handelswoche an? Ein Überblick.