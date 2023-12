Der Aktien- wie auch der Kryptomarkt waren in der abgelaufenen Handelswoche abermals in Rallye-Stimmung und tendierten wie schon in den letzten Wochen weiter gen Norden. Bitcoin (BTC) stieg auf der Krypto-Börse Coinbase kurzfristig auf ein neues 19-Monatshoch bei 45.000 US-Dollar an. Der Krypto-Leitwährung folgend erreichte auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) mit 2.404 US-Dollar den höchsten Wert seit Mai 2022. Ihnen folgten die Layer-1 Kryptowährungen Solana (SOL), Cardano (ADA) und Avalanche (AVAX), die ebenfalls neue Jahreshöchststände erreichten.

Du möchtest Bitcoin (BTC) kaufen? Wir haben für dich die besten Anbieter verglichen und erklären dir, wie du einfach und sicher Bitcoin (BTC) kaufen kannst. Jetzt Bitcoin (BTC) kaufen.