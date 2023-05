Der Kurs von Bitcoin (BTC) konsolidiert wie schon in der Vorwoche weiterhin in einem Abwärtstrendkanal. Die Krypto-Leitwährung kann damit weiterhin nicht von steigenden Kursen der US-Aktienindizes Nasdaq und S&P500 profitieren. Ein Hauptgrund ist in der anhaltenden Stärke des US-Dollarindex DXY zu sehen. Zwar konnten die Bullen einen Rückfall in Richtung des Vorwochentiefs bei 25.800 US-Dollar abwenden, verpassten es ihrerseits aber einen Befreiungsschlag in Richtung 28.000 US-Dollar zu initiieren. Trotz neuer Jahreshochs einiger großer Technologietitel wie Apple, Meta und Alphabet fehlt dem Kryptomarkt aktuell eine nachhaltige Kursdynamik. Bitcoin beendete die Handelswoche quasi unverändert bei knapp 27.000 US-Dollar. Die weiter abnehmende Handelsrange könnte jedoch darauf hindeuten, dass eine Ausbruchsbewegung unmittelbar bevorsteht. Welche Kurslevels und Zielmarken bei Bitcoin in dieser Handelswoche relevant werden dürften, ist in der neusten Kursanalyse nachzulesen.

Die Handelswoche startet am morgigen Dienstag mit frischen Daten vom US-Häusermarkt. Zur Wochenmitte veröffentlicht die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) das Sitzungsprotokoll zur letzten Leitzinsentscheidung vom 3. Mai. In der zweiten Wochenhälfte am Donnerstag folgen weitere Zahlen vom Immobilienmarkt in den USA. Tags darauf, am letzten Handelstag der Woche, schauen Investoren auf die Veröffentlichung frischer Kerninflationsdaten für die USA.

US-Immobilienverkäufe zu Wochenbeginn

Dienstag, 23. Mai 2023: Um 16:00 Uhr (MEZ) werden die aktuellen Verkaufszahlen neu errichteter Immobilien in den USA bekannt gegeben. Die Immobilienverkäufe gelten als wichtiger Indikator für die derzeitige Konsumlust der Privathaushalte und geben einen guten Einblick über den Zustand des US-Häusermarkts. Im Vormonat stabilisierten sich die Verkaufszahlen und lagen mit 683.000 verkauften Immobilien deutlich über der Prognose von 630.000 Hausverkäufen. Sollte sich dieser Trend bestätigen, dürfte der US-Dollar weiter an Stärke gewinnen und negativ auf den Bitcoin-Kurs wirken. Die Schätzung für den abgelaufenen Monat April liegen mit 663.000 verkauften Immobilien erneut leicht unter den finalen Absatzzahlen des Vormonats. Werden die Prognosen verfehlt, deutet dieses auf eine negative Tendenz der Verbraucherausgaben und eine Schwäche am Häusermarkt hin. Schlechte Absatzzahlen würden die deutlich verfehlten Konsumerwartungen der neusten Befragungsergebnisse der Universität Michigan bestätigen und sich negativ auf den US-Dollar auswirken. Der BTC-Kurs dürfte in der Folge von einer erneuten Korrektur des US-Dollarindex DXY profitieren.

Fed-Sitzungsprotokoll zur Wochenmitte

Mittwoch, 24. Mai 2023: Um 20:00 Uhr veröffentlicht die US-Notenbank Fed das Sitzungsprotokoll zur vergangenen Leitzinsentscheidung am 3. Mai. Anleger erhoffen sich weitere Erkenntnisse darüber, ob die obersten Währungshüter der USA bei der nächsten Leitzinssitzung am 14. Juni die Leitzinsanhebungen pausieren oder möglicherweise schon senken könnten. Fed-Chef Powell hatte beim letzten Fed-Meeting zwar erneut betont, in 2023 keine Leitzinssenkungen zu planen, jedoch gibt die zuletzt weiter rückläufige Inflationsrate der US-Notenbank zunehmend zinspolitischen Spielraum. “Quantitative Easing” (QE)-Maßnahmen könnten den zunehmenden Problemen an der Kreditfront entgegenwirken und würden die Risiken von zukünftigen Zahlungsausfällen im Bereich der Büro-Immobilien abmildern. Zudem könnte das Protokoll weitere Informationen darüber liefern, wie die Fed-Mitglieder die anhaltende US-Bankenkrise und daraus erwachsende Liquiditätsengpässe angehen werden. Die Marktakteure werden im Sitzungsprotokoll daher nach Hinweisen suchen, welche Interventionsmöglichkeiten die Federal Reserve plant, sollte sich die geldpolitische Situation in den USA weiter verschlimmern.

Schwebende Hausverkäufe in den USA

Donnerstag, 25. Mai 2023: Um 16:00 Uhr (MEZ), werden die neusten Verkaufszahlen von bestehenden Häusern in den USA veröffentlicht. Nachdem die Verkäufe für den letzten Berechnungszeitraum mit -5,2 Prozent massiv eingebrochen waren, bestätigte sich das gestiegene Risiko nachhaltiger Verwerfungen im US-Immobiliensektor. Zwar rechnen die Analysten mit einem Zuwachs um +0,5 Prozent, verfehlte Schätzungen könnten den Aktienmarkt und damit auch den Kryptosektor unter Druck bringen. Sollten die Verkaufszahlen für bestehende Eigenheime hingegen getroffen werden oder gar besser ausfallen als erwartet, wäre dieses zumindest ein Indiz für eine erste Stabilisierung. Da die Hausverkäufe in den ersten drei Handelsmonaten durchweg besser ausfielen, als prognostiziert, könnte es sich im Vormonat lediglich um einen einmaligen Ausreißer gehandelt haben. Die Finanzmärkte dürften eine Stabilisierung im Immobiliensektor positiv aufnehmen, wovon auch der Kryptosektor profitieren sollte. Paradoxerweise könnte sogar ein Komplettabsturz des Immobilienmarktes zu steigenden Kursen am Aktien- und Kryptomarkt führen, da die Marktteilnehmer die Wahrscheinlichkeit einer schnelleren Zinssenkung bullish bewerten könnten.

PCE-Kerninflation in den USA zum Wochenschluss

Freitag, 26. Mai 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis die neusten Zahlen zur Kerninflation für den Vormonat April. Zuletzt wurde die Expertenprognose einem Anstieg der Kernrate um +0,3 Prozent im Monatsvergleich getroffen. Auch im April rechnen die Analysten mit einem Anstieg um +0,3 Prozent. Sollte die Kerninflation höher als die Expertenerwartung sein, dürften die Anleger dieses negativ bewerten, da die US-Notenbank Fed ihre hawkishe Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung beibehalten müsste. Anleger könnten sich sodann dazu entschließen, ihre Aktien- und Kryptopostionen zu reduzieren. Sollte die Kerninflationsrate hingegen weniger stark gestiegen sein als von Analysten erwartet, könnte der Finanzmarkt die Handelswache freundlicher beenden. Der Bitcoin-Kurs dürfte wie schon in den Vormonaten von fallenden Inflationsdaten profitieren.