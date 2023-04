Der Kryptomarkt zeigte sich im neuen Handelsmonat April bisher von seiner bullishen Seite. Im Zuge deutlich niedriger als erwarteter Inflationszahlen in den USA konnte der Kurs von Bitcoin (BTC) zusammen mit einem steigenden US-Aktienmarkt seine positive Tendenz der letzten Wochen weiter fortsetzen und erreichte mit 31.050 US-Dollar ein neues Jahreshoch. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum setzte seine Kurserholung im Zuge des erfolgreichen Shapella-Updates weiter fort und stieg auf ein neues Verlaufshoch von 2.135 US-Dollar. Der statistisch bullishe Monat April entfaltet somit bisher seine volle Wirkung. Neben guter Wirtschaftsdaten wirkte sich auch die Schwäche des US-Dollarindex (DXY) wie vermutet positiv auf den gesamten Kryptomarkt aus. Welche Bitcoin-Kurslevel für Anleger in den kommenden relevant werden dürften, wird in der neusten Bitcoin-Kursprognose vom 14. April analysiert.

Die Handelswoche beginnt am Dienstag mit neuen Daten zu den Baubeginnen am US-Wohnungsmarkt. Zur Wochenmitte folgen die endgültigen Verbraucherpreise für Europa für den Monat März. Am Donnerstag wird am frühen Nachmittag zunächst das Sitzungsprotokoll zum letzten EZB-Zinsentscheid veröffentlicht. Später am Nachmittag erwarten die Marktteilnehmer dann die Bekanntgabe der neusten Zahlen zu den Hausverkäufen von Bestandsimmobilien in den USA.

Baugenehmigungen in den USA zu Wochenbeginn

Dienstag, 18. April 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) präsentiert das

Census Bureau die endgültige Zahl der Baugenehmigungen für den Monat März. Die Zahl der erteilten Genehmigungen gelten als ein Frühindikator für den Wohnungsmarkt in den USA. Zuletzt lag die Anzahl der neuen Baugenehmigungen wieder über den Erwartungen der Experten, was für eine leichte Erholung am krisengeschüttelten Immobilienmarkt spricht. Gegenüber dem Vormonat rechnen die Analysten jedoch wieder mit einem Rückgang von 1,550 Millionen im März auf 1,450 Millionen für den aktuellen Handelsmonat April. Nach der letzten Veröffentlichung der letzten Zahlen reagierte der Bitcoin-Kurs positiv und stieg im Wert an. Liegt die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen jedoch wie von den Experten prognostiziert unter den Erwartungen, könnte hingegen eine Kurskorrektur in den US-Aktienindizes folgen und auch den Kryptomarkt konsolidieren lassen.

Inflationsdaten für die Eurozone

Mittwoch, 19. April 2023: Um 11:00 Uhr (MEZ) werden die finalen Verbraucherpreise für den Euroraum im Monat März präsentiert. In der Vorabveröffentlichung am 31. März lagen die Inflationsdaten mit 6,9 Prozent wieder 0,2 Prozentpunkte unterhalb der Prognose von 7,1 Prozent. Die Experten rechnen auch für die finalen Daten mit einer Teuerungsrate von 6,9 Prozent. Wird die Erwartung getroffen oder liegt sogar unter den Erwartungen der Analysten, dürfte der Markt, ähnlich wie schon in der Vorwoche nach der Veröffentlichung der rückläufigen US-Inflationsdaten positiv auf die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt auswirken. Sollten die Verbraucherpreise hingegen oberhalb der Analystenprognose notieren, wäre dieses ein erneuter Rückschlag im Kampf gegen die Inflation in Europa. In der Folge könnten die Kurse an den Finanzmärkten gen Süden tendieren und sich negativ auf den Kurs von Bitcoin auswirken.

EZB-Sitzungsprotokoll gibt Aufschluss zur Position der Europäischen Zentralbank

Donnerstag, 20. April 2023: Um 13:30 Uhr (MEZ) veröffentlichen die obersten Währungshüter der Eurozone die Mitschrift der letzten Zentralbanksitzung vom 16. März. Nach der Leitzinsanhebung von weiteren 50 Basispunkten versprechen sich die Marktbeobachter weitere Erkenntnisse zur zukünftigen Zinspolitik der EZB. Jegliche Hinweise auf eine zukünftig weniger straffe Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank dürften sich positiv auf die Aktienindizes in Europa auswirken. Da Bitcoin nach der letzten Leitzinserhöhung in Europa positiv tendierte, bleibt abzuwarten, welchen Einfluss neue Indizien zur Beibehaltung der hawkishen Zinspolitik haben könnten. Anlegern sollten die Entwicklung des Währungspaares Euro-Dollar schauen. Legt der Euro weiter an Stärke zu und schwächt damit den US-Dollar, könnte der Kryptomarkt profitieren und weiter an Stärke hinzugewinnen.

Weitere Daten vom US-Häusermarkt

Um 16:00 Uhr (MEZ) gibt die National Association of Realtors die neusten Verkaufszahlen für Bestandsimmobilien für den Monat März bekannt. Diese Daten sind ein wichtiges Indiz für die Verfassung des US-Immobilienmarktes. Liegen die Verkaufszahlen oberhalb der Expertenerwartungen, deutet das auf steigende Verbraucherausgaben sowie eine Stabilisierung der US-Wirtschaft hin. Werden die Prognosen verfehlt, wäre das eine Bestätigung für eine anhaltende Abkühlung des Häusermarktes. Im Vormonat lagen die Verkaufszahlen deutlich über den Expertenprognosen und sorgten am US-Aktien- sowie am Kryptomarkt für steigende Kurse. Sollten die veröffentlichten Zahlen die gegenüber dem Vormonat auf 4,50 Millionen reduzierte Schätzung erneut übertreffen, dürfte der US-Dollar wie schon zuletzt weiter fallen, was sich abermals positiv auf den Kurs von Bitcoin und Co. auswirken sollte. Deuten die Verkaufszahlen für Bestandsimmobilien hingegen auf eine erneute Schwäche hin und liegen sogar unter der Expertenprognose, könnte sich der US-Dollar in einer Erstreaktion erholen und damit negativ auf den US-Aktienmarkt und den Bitcoin-Kurs auswirken.