SXP, FXS und ADA Das sind die Top 3 Altcoins des Tages

Bitcoin setzt seinen Seitwärtstrend auch zu Beginn des zweiten Quartals zunächst weiter fort. Doch trotz der Stille bei der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) können einige Altcoins zum Wochenstart Gewinne einfahren. Mit dabei: Cardano, Solar und Frax.

1. Solar (SXP): Tagessieger im Krypto-Ranking

SXP-Kurs in der 24 Stunden-Ansicht | Quelle: coinmarketcap.com

Mit satten 16 Prozent in 24 Stunden katapultiert sich SXP – der Coin der Solar Blockchain – in die Top 100 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Das an den Krypto-Zahlungsdienstleister Swipe geknüpfte Projekt profitiert von einem Rebranding, Mainnet-Launch und Binance-Listing. Diese Entwicklungen dürften SXP einen ordentlichen Schub gegeben haben. In nur wenigen Tagen kletterte der Coin von 0,25 US-Dollar auf nunmehr fast 0,8 US-Dollar. Das Allzeithoch bei 5,42 US-Dollar liegt jedoch noch in weiter Ferne.

2. Frax Share (FXS): Silber für DeFi-Protokoll

FXS-Kurs in der 24 Stunden-Ansicht | Quelle: coinmarketcap.com

Nicht ganz so fulminant und doch angenehm grün startet das DeFi-Bollwerk von Frax Finance in die Woche. Hier gab es vor wenigen Tagen einen Teaser zur V3-Version des Protokolls von Frax-Gründer Sam Kazemian. Da das Projekt auch ins ETH-Staking-Geschäft verwickelt ist, kann es zudem vom kommenden Shapella-Upgrade auf Ethereum profitieren. Im Wochenvergleich legte FXS folglich um knapp 16 Prozent zu. In den letzten 24 Stunden sind es fünf Prozent. Frax setzt also seinen seit Januar bullishen Kurs weiter fort.

3. Cardano (ADA): Sidechain-Projekt sorgt für Kursgewinne

ADA-Kurs in der 24 Stunden-Ansicht | Quelle: coinmarketcap.com

Aus den Top 10 der Kryptowährungen meldet sich derweil Cardano mit Tagesgewinnen von bisher 3,8 Prozent. Der ADA-Kurs ringt nunmehr mit der wichtigen 0,40 US-Dollar Marke. Das Cardano-Sidechain-Projekt Milkomeda dürfte dabei maßgeblich zum jüngsten Kurssprung beitragen. So ließ das Team verlauten, dass man eine Brücke zu Ethereum plane. Dadurch können Cardano-Nutzer bald reibungslos Anwendungen von Ethereum verwenden, was einen enormen Boost für die Interoperabilität der beiden Blockchains darstellt. Auch jüngste Neuigkeiten zu gelungenen Tests der Hydra-Skalierungslösung wirken positiv auf den Kurs des Altcoins.

