Das sind die 5 wichtigsten Krypto-News der Woche

Bitcoin und Co. rauschen ab, der Krypto-Markt versinkt im Chaos, Strategy wirkt angeschlagen. Ausgerechnet jetzt ziehen sich auch noch die Entwickler zurück – die Krypto-News der Woche.

Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. kompakt im Überblick.

Bitcoin-Kurs stürzt ab

Das Lagebild am Krypto-Markt nahm im Wochenverlauf apokalyptische Züge an. Am Freitag testete Bitcoin kurzzeitig das Niveau um die 60.000 US-Dollar. Damit fiel die größte Kryptowährung inzwischen auch unter das Allzeithoch aus dem Jahr 2021. Die Bewegung sorgte für ein echtes Blutbad an den Krypto-Derivatemärkten. Mehr dazu hier: Bitcoin testet 60.000 US-Dollar: Saylors Strategy sitzt auf 8 Milliarden-Minus

Strategy-Aktie im freien Fall

Wie gewohnt gerieten “Bitcoin-Proxies” an der Börse in der Folge besonders stark unter die Räder – allen voran Treasury-Gigant Strategy. Vor diesem Hintergrund steht das Playbook des einstigen Business-Intelligence-Unternehmens erneut auf dem Prüfstand. Skeptiker prophezeien gar den baldigen Zusammenbruch von Saylors Kartenhaus. Doch wie wahrscheinlich ist das wirklich – und welche Faktoren spielen hier überhaupt eine Rolle? Das lest ihr hier: Strategy-Aktie nach Bitcoin-Crash im freien Fall – ab wann es wirklich gefährlich wird

Entwickler kehren dem Krypto-Space den Rücken

Nicht nur die Krypto-Kurse sind seit Monaten auf Talfahrt. Auch die Zahl der Web3-Entwickler erlebt einen massiven Einbruch. Aktuelle Daten des Electric Capital Developer Dashboards zeigen einen Rückgang von 45.000 aktiven Programmierern im Juli 2025 auf heute rund 27.000. Es ist der stärkste nominale Rückgang seit Bestehen der Datenreihe. Ein Branchenkenner nennt es den “Tag der Abrechnung” – mit weitreichenden Konsequenzen für alle Krypto-Ökosysteme. Welche Projekte jetzt kämpfen, wer profitiert und worauf Investoren achten sollten, erfahrt ihr hier: Entwicklermangel im Krypto-Space: Diese Projekte trifft es besonders

Eine Super-KI für den Krypto-Handel?

Elon Musk strebt nach den Sternen – und nimmt seine künstliche Intelligenz gleich mit. SpaceX hat das KI-Startup xAI für die Rekordsumme von 250 Milliarden US-Dollar übernommen. Die Bewertung des Raumfahrtunternehmens schießt damit auf 1,25 Billionen US-Dollar. Die Vision dahinter: Ein Netzwerk aus bis zu einer Million Satelliten soll als orbitales Rechenzentrum fungieren. Doch die KI soll im Orbit nicht nur vor sich hin rechnen, sondern lernen, Märkte zu schlagen. Inwiefern das Krypto betrifft, lest ihr hier: SpaceX schluckt xAI: Musk verlagert KI ins All und attackiert den Krypto-Markt

Derivate-Gigant CME prüft eigenen Krypto-Token

Terry Duffy, CEO der CME Group, hat angedeutet, dass der Derivate-Gigant die Einführung einer eigenen Kryptowährung prüft. Auf dem jüngsten Earnings Call bestätigte Duffy, dass das Unternehmen “Initiativen mit einem eigenen Coin prüft, den wir potenziell auf ein dezentrales Netzwerk bringen könnten”. Das Unternehmen arbeitet bereits mit Google an einer Lösung für “tokenisiertes Bargeld”, die noch in diesem Jahr erscheinen soll und bei der eine Depotbank die Transaktionen abwickelt. Der von Duffy erwähnte “eigene Coin” scheint jedoch ein anderes Projekt zu sein, das die Firma potenziell auf ein dezentrales Netzwerk bringen könnte. Mehr zu den Hintergründen hier: Nach JPMorgan: Auch Derivate-Gigant CME prüft eigenen Krypto-Token



