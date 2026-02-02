In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Solana Ethereum enteilt und weshalb bei Polkadot und Cosmos die Alarmglocken schrillen sollten
- Welches neue Projekt jetzt für Programmierer spannend wird
- Wie sich Investoren am besten positionieren
Nicht nur die Krypto-Kurse sind seit Monaten auf Talfahrt. Auch die Zahl der Web3-Entwickler erlebt einen massiven Einbruch. Aktuelle Daten des Electric Capital Developer Dashboards zeigen einen Rückgang von 45.000 aktiven Programmierern im Juli 2025 auf heute rund 27.000. Es ist der stärkste nominale Rückgang seit Bestehen der Datenreihe. Ein Branchenkenner nennt es den “Tag der Abrechnung” – mit weitreichenden Konsequenzen für alle Krypto-Ökosysteme. Welche Projekte jetzt kämpfen, wer profitiert und worauf Investoren achten sollten.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden