App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2.73 T $
Hyperliquid-Kurs30.98 $0.15%
Bitcoin-Kurs77,875.00 $-0.79%
Ethereum-Kurs2,300.66 $-4.11%
XRP-Kurs1.63 $-1.03%
BNB-Kurs765.38 $-0.57%
Solana-Kurs103.02 $-1.57%
TRON-Kurs0.283317 $-0.72%
Dogecoin-Kurs0.105351 $-0.25%
Cardano-Kurs0.293962 $-0.03%
Zcash-Kurs297.56 $-0.22%
Chainlink-Kurs9.58 $-2.54%
Krypto-Entwickler 

Entwicklermangel im Krypto-Space: Diese Projekte trifft es besonders

Im Web3 trennt sich gerade die Spreu vom Weizen. Während Projekte wie Cosmos kämpfen, erleben andere einen Boom. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Johannes Macswayed
Teilen
Cardano-Kurs0.293962 $-0.03 %
Bitcoin kaufen
Zeilen von Computer-Code auf einem schwarzen Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Krypto-Markt erlebt einen Entwickler-Exodus

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Solana Ethereum enteilt und weshalb bei Polkadot und Cosmos die Alarmglocken schrillen sollten
  • Welches neue Projekt jetzt für Programmierer spannend wird
  • Wie sich Investoren am besten positionieren

Nicht nur die Krypto-Kurse sind seit Monaten auf Talfahrt. Auch die Zahl der Web3-Entwickler erlebt einen massiven Einbruch. Aktuelle Daten des Electric Capital Developer Dashboards zeigen einen Rückgang von 45.000 aktiven Programmierern im Juli 2025 auf heute rund 27.000. Es ist der stärkste nominale Rückgang seit Bestehen der Datenreihe. Ein Branchenkenner nennt es den “Tag der Abrechnung” – mit weitreichenden Konsequenzen für alle Krypto-Ökosysteme. Welche Projekte jetzt kämpfen, wer profitiert und worauf Investoren achten sollten.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Eine umgekippte Bitcoin-Münze mir rotem Chart symbolisiert den fallenden BTC-Kurs
Kryptowährung im Krisenmodus“Worst Case für Bitcoin”: So tief könnte der BTC-Kurs im Krypto-Winter fallen
Das Bild zeigt Linken-Politiker Christian Görke
"Deutschland verpasst hier keine Chance"Bitcoin-Haltefrist: Warum Die Linke die Abschaffung der Steuerfreiheit fordert
Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MYX Finance
5.84 $
17.15%
MemeCore
1.39 $
14.03%
World Liberty Financial
0.128688 $
5.62%
WhiteBIT Coin
51.16 $
4.03%
Mantle
0.733581 $
3.34%
Flare
0.010043 $
1.80%
Aster
0.556715 $
1.58%
Pi Network
0.158242 $
1.08%
Hedera
0.091935 $
1.00%
Aave
127.68 $
0.92%
Monero
402.51 $
-7.11%
Pump.fun
0.002473 $
-5.57%
Bitget Token
3.01 $
-5.22%
Wrapped stETH
2,814.99 $
-4.54%
LEO Token
8.34 $
-4.48%
Kelp DAO Restaked ETH
2,441.94 $
-4.45%
WETH
2,302.54 $
-4.33%
Binance-Peg WETH
2,301.38 $
-4.32%
Lido Staked Ether
2,299.18 $
-4.27%
Wrapped eETH
2,501.00 $
-4.13%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren