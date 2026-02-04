App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2.63 T $
Hyperliquid-Kurs33.33 $-6.69%
Bitcoin-Kurs75,527.00 $-3.58%
Ethereum-Kurs2,216.61 $-3.95%
XRP-Kurs1.58 $-1.73%
BNB-Kurs745.27 $-3.64%
Solana-Kurs95.32 $-7.49%
TRON-Kurs0.284466 $0.61%
Dogecoin-Kurs0.106564 $-1.01%
Cardano-Kurs0.293812 $-1.72%
Zcash-Kurs276.09 $-3.84%
Chainlink-Kurs9.52 $-1.38%
Wandelanleihen als Damoklesschwert 

Strategy-Aktie nach Bitcoin-Crash im freien Fall – ab wann es wirklich gefährlich wird

Nach dem jüngsten Crash bei Bitcoin und MSTR greift auf dem Krypto-Markt einmal mehr Panik um sich. So steht es wirklich um Saylors Bitcoin-Imperium.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs75,527.00 $-3.58 %
Bitcoin kaufen
Michael Saylor sitzt auf Sessel bei Konferenz

Beitragsbild: picture alliance / Julia Mineeva

 | Michael Saylor gerät in diesen Tagen zunehmend in Bedrängnis

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso Wandelanleihen duch Vorzugsaktien ersetzt wurden
  • Warum Strategys Einstiegskurs nicht entscheidend ist
  • Weshalb Saylors Schicksal auch eine Timing-Frage ist
  • Wie der Dividendenpuffer die Finanzierung kurzfristig absichert
  • Wann die Wandelanleihen fällig werden und wieso dies zu Bitcoin-Verkäufen führen könnte

Der Krypto-Markt ist in den vergangenen Tagen abermals tief ins Minus gekippt: Bitcoin rutschte zwischenzeitlich auf unter 75.000 US-Dollar ab. Wie gewohnt gerieten “Bitcoin-Proxies” an der Börse in der Folge besonders stark unter die Räder – allen voran Treasury-Gigant Strategy. Vor diesem Hintergrund steht das Playbook des einstigen Business-Intelligence-Unternehmens erneut auf dem Prüfstand. Skeptiker prophezeien gar den baldigen Zusammenbruch von Saylors Kartenhaus. Doch wie wahrscheinlich ist das wirklich – und welche Faktoren spielen hier überhaupt eine Rolle?

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Bitcoin-Münze auf rotem Hintergrund
Bitcoin aktuellWillkommen im Bitcoin-Bärenmarkt
Eine Bitcoin-Münze vor einem Kurschart
KursanalyseBitcoin-Prognose: Auf diese Chartmarken müssen Anleger achten
Albert Quehenberger
Davor ist kaum jemand gefeitBlockchain-Forensik: So läuft moderner Krypto-Betrug ab
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
WhiteBIT Coin
54.43 $
6.00%
World Liberty Financial
0.134007 $
3.76%
LEO Token
8.85 $
2.69%
PAX Gold
5,065.89 $
2.18%
Tether Gold
5,036.84 $
2.05%
Cosmos Hub
2.04 $
1.54%
Hedera
0.092568 $
1.18%
Ondo US Dollar Yield
1.11 $
1.16%
Morpho
1.30 $
1.04%
Monero
386.62 $
0.83%
Warden
0.109600 $
-25.11%
Provenance Blockchain
0.019394 $
-9.08%
Solana
95.32 $
-7.49%
Rain
0.008860 $
-7.09%
Hyperliquid
33.33 $
-6.69%
POL (ex-MATIC)
0.106889 $
-6.54%
Pump.fun
0.002300 $
-6.13%
Canton
0.179095 $
-5.65%
Jupiter
0.187661 $
-5.65%
Stacks
0.292875 $
-5.39%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren