In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso Wandelanleihen duch Vorzugsaktien ersetzt wurden
- Warum Strategys Einstiegskurs nicht entscheidend ist
- Weshalb Saylors Schicksal auch eine Timing-Frage ist
- Wie der Dividendenpuffer die Finanzierung kurzfristig absichert
- Wann die Wandelanleihen fällig werden und wieso dies zu Bitcoin-Verkäufen führen könnte
Der Krypto-Markt ist in den vergangenen Tagen abermals tief ins Minus gekippt: Bitcoin rutschte zwischenzeitlich auf unter 75.000 US-Dollar ab. Wie gewohnt gerieten “Bitcoin-Proxies” an der Börse in der Folge besonders stark unter die Räder – allen voran Treasury-Gigant Strategy. Vor diesem Hintergrund steht das Playbook des einstigen Business-Intelligence-Unternehmens erneut auf dem Prüfstand. Skeptiker prophezeien gar den baldigen Zusammenbruch von Saylors Kartenhaus. Doch wie wahrscheinlich ist das wirklich – und welche Faktoren spielen hier überhaupt eine Rolle?
