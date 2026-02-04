Nach dem jüngsten Crash bei Bitcoin und MSTR greift auf dem Krypto-Markt einmal mehr Panik um sich. So steht es wirklich um Saylors Bitcoin-Imperium.

Strategy-Aktie nach Bitcoin-Crash im freien Fall – ab wann es wirklich gefährlich wird

In diesem Artikel erfährst du: Wieso Wandelanleihen duch Vorzugsaktien ersetzt wurden

Warum Strategys Einstiegskurs nicht entscheidend ist

Weshalb Saylors Schicksal auch eine Timing-Frage ist

Wie der Dividendenpuffer die Finanzierung kurzfristig absichert

Wann die Wandelanleihen fällig werden und wieso dies zu Bitcoin-Verkäufen führen könnte

Der Krypto-Markt ist in den vergangenen Tagen abermals tief ins Minus gekippt: Bitcoin rutschte zwischenzeitlich auf unter 75.000 US-Dollar ab. Wie gewohnt gerieten “Bitcoin-Proxies” an der Börse in der Folge besonders stark unter die Räder – allen voran Treasury-Gigant Strategy. Vor diesem Hintergrund steht das Playbook des einstigen Business-Intelligence-Unternehmens erneut auf dem Prüfstand. Skeptiker prophezeien gar den baldigen Zusammenbruch von Saylors Kartenhaus. Doch wie wahrscheinlich ist das wirklich – und welche Faktoren spielen hier überhaupt eine Rolle?

