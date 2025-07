Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Robinhood tokenisiert OpenAI-Anteile per Blockchain

Robinhood sorgt diese Woche für gleich mehrere Paukenschläge an den Finanzmärkten: Erstmals können europäische Nutzer nun Anteile von OpenAI, SpaceX und mehr als 200 weiteren US-Aktien handeln. Und zwar dank Blockchain. Die Börse tokenisiert Anteile der Unternehmen auf der Layer-2 von Ethereum, Arbitrum, und bietet diese zum Verkauf an. Nach eigenen Angaben wird jeder Anteil durch reale Wertpapiere gedeckt, die entweder von Robinhood oder einem Partner gehalten werden. Das ist weltweit ein einzigartiges Angebot.

Den gesamten Artikel lest ihr hier: OpenAI-Anteile erstmals für Privatinvestoren zugänglich – per Blockchain

OpenAI kritisiert Robinhoods Krypto-Pläne

Die Reaktion von OpenAI auf die Ankündigung von Robinhood folgte prompt. Das Unternehmen von Sam Altman hat den Neo-Broker für das Angebot vermeintlich “tokenisierter Versionen” seiner Unternehmensanteile scharf kritisiert. “Diese ‘OpenAI-Token’ sind keine OpenAI-Aktien. Wir sind keine Partner von Robinhood, waren nicht daran beteiligt und befürworten es nicht. Jeder Transfer von OpenAI-Aktien erfordert unsere Zustimmung – wir haben keine Transfers genehmigt. Bitte seien Sie vorsichtig”, schreibt die Firma. Mehr dazu hier: OpenAI schießt gegen Robinhoods Krypto-Pläne

Finanzamt will bei Krypto-Steuer härter durchgreifen

Die Abgabefrist der Steuererklärung für den Besteuerungszeitraum 2024 rückt immer näher. Aber während viele Krypto-Anleger schon angesichts der geltenden Steuerregeln verunsichert sind, plant das Bundesfinanzministerium in einem Referentenentwurf bereits eine neue Verschärfung. Ab dem 1. Januar 2026 müssen Krypto-Dienstleister jährlich die Transaktionen und die steuerlich relevanten Daten ihrer Nutzer melden. Doch auch auf anderen Wegen könnte die Umsetzung der EU-Richtlinie DAC 8 für mehr Kontrolle und Bürokratie sorgen. Wie das Finanzamt den Krypto-Steuersündern auf die Spur kommen will und was Investoren schon jetzt tun können, um sich auf die Umstellung vorzubereiten, erfahrt ihr hier: So hart will das Finanzamt jetzt bei der Krypto-Steuer durchgreifen

Solana vs. Ethereum – Wer hat 2025 die besseren Chancen?

Solana oder Ethereum: Ein scheinbar ewiger Grabenkampf. Doch beide Projekte haben gute Argumente auf ihrer Seite – die sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Ethereum verteidigt seine Stellung als institutionelle Settlement-Schicht, Solana punktet weiter beim Massenmarkt. Zwei unterschiedliche Visionen, zwei fundamentale Investment-Thesen – doch welche setzt sich durch?

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Warum sich der Investment-Case für Ethereum fundamental verbessert hat und weshalb Solanas Narrativ an Schlagkraft verliert, erklärt Redakteur Johannes MacSwayed in diesem Teil: Solana vs. Ethereum – Wer hat 2025 die besseren Chancen? Warum institutionelle Investoren Solana 2025 neu entdecken und was Solana zum Trade auf die Retail-Adoption macht, führt Redakteur Giacomo Maihofer derweil hier aus: Vergesst den “Ethereum-Killer” – Solana erfüllt seine eigene Mission

DeFi-Portfolio: Das sind die vielversprechendsten Coins

Ein Satz aus Washington genügte: Als der neue SEC-Chef Paul Atkins im Juni erklärte, dass die US-Regulierungsbehörde an Ausnahmen für DeFi-Projekte arbeitet, reagierte der Markt unmittelbar. Innerhalb weniger Tage legten DeFi-Titanen wie UNI, AAVE oder SKY zweistellig zu. Mit dem möglichen Comeback der Narrative stellt sich die Frage: Welche Protokolle sind wirklich zukunftsfähig – und welche ihrer Token gehören ins Portfolio? Dieser und weiteren Fragen geht dieser Artikel auf dem Grund: DeFi-Portfolio: Das sind die vielversprechendsten Coins

Empfohlenes Video Bitcoin erholt, Altcoins bereit: Die Top Coins für den Sommer!