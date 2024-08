Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Krypto-Steuern 2024: Darauf müssten Investoren achten

In dieser Welt ist nichts sicher, außer dem Tod und den Steuern, sagte Benjamin Franklin schon vor über zwei Jahrhunderten. Nun rückt sie also immer näher, die Abgabefrist der Steuererklärung für den Besteuerungszeitraum 2023. Viele Krypto-Investoren sind verunsichert, denn zur Einfachheit neigt das deutsche Steuerrecht traditionell nicht.

Es herrscht Unklarheit bei Themen wie der Verlustverrechnung, der Freigrenze oder dem Umgang mit Staking-Rewards. Klar ist nur: Steuerpflichtige Gewinne müssen deklariert werden, sonst drohen Strafen bis hin zum Gefängnis. BTC-ECHO hat mit Steuerexperten gesprochen, um Licht ins Dunkel zu bringen.

Vor welchen Fallstricken sich Krypto-Investoren hüten sollten – und wie man die Steuerlast effektiv reduziert, weiß BTC-ECHO Redakteur Tobias Zander: Krypto-Steuererklärung: Auf diese Fallstricke sollten Investoren achten

Tron vs. Solana: Sun Pump macht Pump.Fun Konkurrenz

Tron, das von Justin Sun gegründete Blockchain-Ökosystem, hat sich besonders in den letzten Monaten als wichtiger Akteur in Sachen DeFi und Blockchain-Gaming positioniert. Nun will Tron auch im Memecoin-Sektor mitmischen und startet mit Sun Pump ein eigenes Memecoin-Launchpad, das Pump Fun auf Solana Konkurrenz machen soll.

Am 13. August 2024 ging Sun Pump offiziell an den Start. Dort kann nun jeder seine eigenen Memecoins in nur wenigen Klicks erstellen – und das ohne jegliche Programmierkenntnisse. Das Timing könnte kaum besser sein, da der Konkurrent Pump Fun derzeit etwas von FUD geplagt wird. Die Token, die dort erstellt werden, sind stark verwässert und dort Gewinne zu erzielen, ist zunehmend schwieriger. Sun Pump will diese Schwächen für sich ausnutzen und das Handelsvolumen von Solana auf Tron ziehen. Dafür starten Tron und SunPump ein 10-Millionen-Dollar-Programm zur Förderung von Meme-Token, die auf der Plattform gestartet werden.

Alle Infos erhaltet ihr hier: Tron vs. Solana: Sun Pump macht Pump Fun Konkurrenz

Bitcoin-Hasser oder Hodl-Erfinder? Vanguard-Gründer John Bogle im Porträt

Vanguard, der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, will von Bitcoin und Krypto weiterhin nichts wissen. Der neue Geschäftsführer Salim Ramji bekräftigte die Anti-Haltung des Unternehmens kürzlich, als er Bitcoin oder Ethereum ETFs eine klare Absage erteilte. Hintergrund: Vanguard-Gründer und Investmentlegende John Bogle mahnte noch im Herbst 2017, zwei Jahre vor seinem Tod, Bitcoin “wie die Pest” zu meiden.

Das Wort des Firmenpatriarchen hat Gewicht und die heutige Führungsriege orientiert sich weiter an seinen Prinzipien. Doch wer die Biografie des US-amerikanischen Unternehmers und Autors zahlreicher Finanzbücher studiert, stellt fest, dass Bitcoin-Sparer von seinem Wissen profitieren können. Welche drei Investment-Lektionen von John Bogle man unbedingt kennen sollte – und warum der Vanguard-Gründer am Anfang der “Hodl”-Kultur steht.

Das Porträt lest ihr hier: Dieser Bitcoin-Kritiker macht BTC-Sparer reich

Drogen, Missbrauch und Waffen: Darknet-Ermittler gewährt tiefe Einblicke

Dunkel und zwielichtig wird es gerne porträtiert, als Umschlagsplatz für alle Arten von Verbrechen, vom Drogen- und Waffenverkauf bis zu illegaler Pornografie: das Darknet, der böse kleine Bruder des World Wide Web. Jonathan Levin beschäftigt sich seit fast einer Dekade unter anderem damit.

Er ist der Mitgründer von Chainalysis, der größten Blockchain-Analysefirma der Welt. Über 700 Mitarbeiter kommen Verbrechern auf die Spuren, folgen dem Fluss des digitalen Kryptogeldes, zu russischen Hackern und südkoreanischen Kinderpornografie-Ringen. Im Interview verrät der ausgebildete Analyst, was er aus seinen langjährigen Ermittlungen über das Darknet gelernt hat. Und warum er trotz aller Horror-Geschichten glaubt, dass seine Existenz notwendig ist.

Das Interview lest ihr hier: 10 Jahre Ermittlungen im Darknet: “Es war ein Weckruf für mich”

Altcoin Season 2024: So bereitet man sich vor

Der Fear & Greed Index, der das aktuelle Sentiment am Kryptomarkt misst, befindet sich derzeit im Bereich der “Angst”. Nachdem der Jahresstart noch äußerst vielversprechend mit der Zulassung der Bitcoin-ETFs und dem neuen Allzeithoch verlaufen war, ist die Begeisterung inzwischen Verunsicherung gewichen. Nicht nur der BTC-Kurs kommt nicht vom Fleck, sondern besonders schwierig sind die Zeiten für Anleger vieler Altcoins.

Dies belegt ein Blick auf die gesamte Marktkapitalisierung des Altcoin-Sektors (ohne Bitcoin), der inzwischen deutlich unter eine Billion US-Dollar gefallen ist. Gegenüber den Jahreshöchstwerten im März beläuft sich der Rückgang auf rund 30 Prozent. Bei manchen namhaften Altcoins fällt die Korrektur noch stärker aus.

So ist etwa der Cardano-Kurs seit März um knapp 60 Prozent gefallen und bei Avalanche ging es um fast 70 Prozent nach unten. Auch der Memecoin-Hype des Frühjahrs scheint vorbei, wie zum Beispiel bei Dogwifhat der Rückgang um 70 Prozent gegenüber dem Jahreshoch verdeutlicht.

Die vergleichsweise niedrigen Kurse könnten für Anleger eine verlockende Möglichkeit sein, sich jetzt mit ihren bevorzugten Kryptowährungen für die nächste Altcoin Season einzudecken.

Den gesamten Beitrag findet ihr hier: 3 Möglichkeiten, wie Anleger die nächste Altcoin Season erkennen können