Krypto-Trends, Investments und Neuigkeiten: Das gibt es in den 5 besten Krypto-Podcasts in Europa. BTC-ECHO hat es auf die Bestenliste geschafft.

Im Zug, beim Joggen oder während des Kochens: Podcasts erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Durchschnitt hört jeder vierte Deutsche einmal im Monat einen Podcast, vorwiegend auf Spotify. Bei der Themenwahl fokussiert sich das Gros der Hörer auf Infosendungen und Wissensvermittlung, wie eine Studie herausgefunden hat.

In der Bevölkerung immer prominenter – auch dank der steigenden Adoption: Bitcoin für die Ohren. Feedspot hat die zehn besten europäischen Krypto-Podcasts vergleichen. Auch der BTC-ECHO Invest Podcast hat es in die Bestenliste geschafft.

Platz 1: Cryptocast

Im niederländischen Krypto-Podcast Cryptocast navigiert Herbert Blankesteijn seine Zuhörer dreimal wöchentlich durch die Geschehnisse am Krypto-Markt. Der Journalist spricht zudem mit Experten über technologische Entwicklungen. Die durchschnittliche Hördauer beträgt 31 Minuten.

Platz 2. BFM Crypto Le Club

Täglich von 15:00 bis 15:30 Uhr empfängt Amaury de Tonquédec Krypto-Experten und -Akteure, um seine Zuhörer über Neuigkeiten aus dem Kryptospace zu informieren. Der französische Podcast läuft von Montag bis Donnerstag mit einer durchschnittlichen Sendezeit von 25 Minuten.

Platz 3: Relai Bitcoin Podcast

Im Relai Bitcoin Podcast diskutiert Julian Liniger die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt von Bitcoin. Dabei interviewt der Relai-CEO führende Bitcoin-Experten, um einige der dringendsten Fragen der Branche zu beantworten und die Zuhörer über die weltweit führende digitale Währung aufzuklären. Im Durchschnitt dauern die monatlich erscheinenden Episoden 51 Minuten.

Platz 4: Satoshi Radio

Mit “Satoshi Radio” steht ein weiterer niederländischer Podcast in den Top-5-Krypto-Podcasts in Europa. Einmal in der Woche besprechen Bart Mol und sein Team die aktuellen Ereignisse am Krypto-Markt, geben eine Einordnung und klären die Zuhörer über Bitcoin auf. Im Durchschnitt dauert eine Folge 108 Minuten.

Platz 5: BTC-ECHO Invest

Jeden Montag analysieren BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Peter Büscher den Krypto-Markt sowie die konventionellen Aktienmärkte und deren Auswirkungen auf Bitcoin und andere Kryptowährungen. Dabei werfen sie sowohl ein Blick auf die relevantesten Charts und Indikatoren als auch die wichtigsten News, Marktupdates und fundamentalen Entwicklungen. Die wöchentlichen erscheinenden Folgen dauern im Durchschnitt 51 Minuten.

Den BTC-ECHO Invest Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt.

