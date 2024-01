Eigentlich gehe er nicht gern Risiken ein. “Ich weiß, dass das ein wenig crazy klingt”, schiebt er nach. Ein wenig crazy?

Der Mann, der gegenüber BTC-ECHO diese Worte spricht, ist für eine der rasantesten Kurs-Achterbahnfahrten des hypervolatilen Krypto-Jahres 2023 mitverantwortlich: Bonk. Der Memecoin auf der Blockchain Solana legt von September 2023 bis zu seinem Allzeithoch kurz vor Jahresende ein Plus von 13.000 Prozent hin. Wie aus dem Nichts. Und sorgt für verdammt viele verrückte Schlagzeilen.

Ein Witz für zwei Milliarden US-Dollar

Ein Trader verdoppelt mit Bonk seinen Einsatz von 4,5 Millionen US-Dollar – in nur einem Monat. Auf Ebay bieten Menschen mehr als 2.000 US-Dollar für ein ausverkauftes Smartphone, das Saga, weil dort Bonk für über 1.000 US-Dollar darauf sind. Der Token wird auf dezentralen Börsen in einem Volumen von hunderten Millionen US-Dollar gehandelt. Vermutlich etliche Bonk-Millionäre werden 2023 geboren. Die Aussicht, in ihre Reihen aufzurücken, treibt immer mehr Leute zu dem Token, den heute fast eine Million Menschen in ihrem Portfolio halten. Zeitweise erreicht Bonk so eine Marktkapitalisierung von über zwei Milliarden US-Dollar.

In Deutschland würde er damit fast zu einem der wertvollsten 100 Unternehmen gehören. Doch dahinter steckt keine Firma, es gibt keinen klassischen Geschäftsplan, nur 22 anonyme Gründer, die an Weihnachten 2022 einen Witz machen wollten – für gute Stimmung sorgen, in einer der schwersten Krisen des Kryptomarktes.

Und einige Monate später fragen sich alle: Was zur Hölle geht hier vor sich? Das ist die verrückte Geschichte von Bonk und die eines seiner anonymen Gründer.