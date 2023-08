Das Whitepaper mit dem Titel “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” enthält alle technischen Informationen, die es benötigt, um die Blockchain zu starten. Veröffentlicht wurde diese technische Blaupause vom anonymen Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto. Er (oder sie) hat das Paper in einer Mailingliste am 31. Oktober 2008 an einen losen Zusammenschluss an Menschen, die sich unter dem Namen “Cypherpunks” zusammenfassen lassen, herausgeschickt.

Satoshi lieferte den Grundriss für ein bahnbrechendes, elektronisches Geldsystem, das ganz ohne zentrale Vermittler auskommt. Wer versteht, was im Whitepaper steht, versteht auch Bitcoin. Doch genau das setzt eine gewisse technische Expertise voraus. Wir leiten durch das Whitepaper und erklären, was man wissen sollte.

