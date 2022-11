CV VC gehört zu einer der wichtigsten Wagniskapital-Adressen für Krypto-Start-ups. Aus dem schweizerischen Zug stammend, hat man es sich zur Aufgabe gemacht, das weltweite Blockchain-Ökosystem zu fördern. Nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Know-how, Bildung, Netzwerk und Events. In Form des Start-up-Incubators CV Labs versucht man letzteres umzusetzen und hat dazu einen neuen Standort in Deutschland, genauer gesagt Berlin, errichtet. Dass man sich nach den Standorten in der Schweiz, Liechtenstein und Südafrika für Deutschland entschieden hat, ist kein Zufall.

Blockchain Made in Germany: Diversität und eine starke Community

Für Deutschland als neuen CV Labs Standort sprechen einige Gründe. Zum einen gibt es in keinem anderen europäischen Land mehr Blockchain-Start-ups. Zum anderen bietet Deutschland eine starke Krypto-Community sowie diverse Blockchain-Start-ups mit Anwendungsfeldern aus Industrie bis hin zu Finance und Verwaltung. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass es teils nicht leicht ist, die Übersicht zu behalten.

Genau hier setzt der German Blockchain Report 2022 von CV VC an. So finden sich vor allem Zahlen aus den Bereichen Funding, Sektoren und regionale Verteilung. Trotz der höchsten Anzahl an Krypto-Start-ups in Europa, fließt nur sechs Prozent des europäischen Blockchain-Fundings nach Deutschland. Wenig verwunderlich ist dabei auch die dominierende Rolle Berlins: 90 Prozent der Funding-Zuflüsse kann die Hauptstadt in der Bundesrepublik für sich beanspruchen.

Infrastruktur und DeFi führend

Auch wird im Report deutlich, welche Blockchain-Sektoren in Deutschland besonders dominant sind. Auf die Bereiche Infrastruktur (55 Prozent) sowie DeFi (27 Prozent) verteilt sich der Großteil des Wagniskapitals.

Wer an weiteren Kennzahlen und Hintergrundinformationen des deutschen Blockchain-Ökosystems interessiert ist, kann sich hier den Report herunterladen.

