Der Kurs des Layer-0 Ökosystem-Coins Cosmos Hub (ATOM) verteidigte zuletzt erneut eine wichtige Schlüsselunterstützung und arbeitet nun an einer Kursstabilisierung.

Der Kurs des Layer-0-Ökosystems Cosmos Hub (ATOM) korrigierte zusammen mit dem Gesamtmarkt zuletzt gen Süden. Vorerst konnte die Käuferseite den mehrfach angelaufenen orangen Supportbereich um die Zone des Ausbruchsniveaus vom Jahresbeginn jedoch verteidigen. Ausgehend vom Jahreshöchstkurs weist der ATOM-Kurs damit einen Kursabschlag von 30 Prozent auf. Solange das Jahrestief bei 10,16 US-Dollar nicht per Tagesschlusskurs unterboten wird, ist der Kurschart als neutral zu werten.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ATOM/USD auf Binance

ATOM: Bullishe Kursziele für die kommenden Monate

Bullishe Kursziele: 11,20/11,73 USD, 11,96 USD, 12,63/13,02 USD, 13,44 USD, 14,41/14,73 USD, 15,45 USD, 16,50/17,20 USD, 19,98 USD, 21,61 USD

Die Bullen müssen kurzfristig alles daran setzen, den ATOM-Kurs oberhalb des Supportbereichs zwischen 10,15 US-Dollar und 10,60 US-Dollar zu verteidigen. Sodann gilt es Cosmos Hub über den EMA50 (orange) in Richtung des türkisen Widerstandsbereichs zu hieven. Hier scheiterte der ATOM-Kurs zu Monatsbeginn. Knapp oberhalb verläuft bei 11,96 die erste starke Kurshürde aus EMA200 (blau) und Supertrend im Tageschart.

Ein Ausbruch über diesen Kreuzresist hellt das Chartbild kurzfristig auf. Sodann ist mit einem Anstieg bis an das Hoch aus dem April in der gelben Widerstandszone zwischen 12,63 US-Dollar und 13,02 US-Dollar zu planen. Wird auch dieser Bereich überwunden, rückt das 61er Fibonacci-Retracement bei 13,44 US-Dollar in den Fokus. Hier dürfte der ATOM-Kurs im ersten Anlauf scheitern.

Eine Rückeroberung wäre dementsprechend bullish zu werten. Gelingt eine Stabilisierung oberhalb dieser Chartmarke sollte Cosmos Hub weiter an Auftrieb gewinnen und die horizontale Widerstandsmarke bei 14,41 US-Dollar anvisieren. Unweit verläuft auch das übergeordnete 23er Fibonacci-Retracment der gesamten Korrekturbewegung.

Sollte es der Käuferseite perspektivisch gelingen, auch diesen Bereich zu durchbrechen, ist ein Folgeanstieg bis an das Jahreshoch bei 15,45 US-Dollar vorstellbar. Damit wäre auch der maximal ableitbare Kurszielbereich zwischen 16,50 US-Dollar und 17,20 US-Dollar wieder in Schlagdistanz.

ATOM: Bearishe Kursziele für die kommenden Monate

Bearishe Kursziele: 10,16 USD, 8,91/8,42 USD, 7,42 USD, 6,56 USD, 5,55 USD

Solange die Verkäuferseite den ATOM-Kurs unter der 11,96 US-Dollar deckeln kann, ist ein Kursrutsch unter das Monatstief bei 10,16 US-Dollar jederzeit möglich.

Wird die orange Supportzone nachhaltig durchschlagen, weitet sich die Korrektur in Richtung des blauen Unterstützungsbereichs zwischen 8,91 US-Dollar und 8,42 US-Dollar aus. Hier war Cosmos Hub zuletzt im Dezember 2022 solide unterstützt. Die Käuferseite dürfte hier im ersten Anlauf für eine Erholungsbewegung sorgen.

Eine anhaltende Kursschwäche würde Cormos Hub jedoch weiter gen Süden in Richtung der horizontalen Unterstützung bei 7,42 USD nachgeben lassen. Kommt das Bullenlager auch hier nicht zurück aufs Parkett und der ATOM-Kurs rutscht weiter ab, ist ein Retest des alten Ausbruchslevels bei 6,56 USD nicht ausgeschlossen.

Damit wäre auch ein Rückfall in Richtung des lila Unterstützungsbereichs um das Vorjahrestief bei 5,55 US-Dollar zunehmend wahrscheinlich. Aus aktueller Chartsicht stellt dieser Bereich das maximale bearishe Kursziel auf der Unterseite dar.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI konnte sich zuletzt nicht in der neutralen Zone zwischen 45 und 55 stabilisieren. Erst ein Ausbruch darüber würde aus Indikatorensicht neue Kursimpulse liefern. Der MACD weist im Tageschart ebenfalls ein Verkaufssignal auf und handelt weiter unter seiner 0-Linie. Im Wochenchart zeigt sich ein ähnliches Bild, beide Indikatoren tendieren bearish. Der RSI bewegt sich immerhin im neutralen Bereich, ein Rückfall darunter würde auch übergeordnet ein neues Verkaufssignal generieren.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,92 Euro.