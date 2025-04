Mitten im Herzen der Ruhr-Region wird der Signal Iduna Park in Dortmund zum Schauplatz für die CONF3RENCE 2025. Ein Event, das nicht nur technologische Trends beleuchtet, sondern auch die Brücke zwischen moderner Technologie und traditioneller Industrie schlägt. Unter dem Motto “Where Innovation meets Industry” bietet die Veranstaltung eine einzigartige Plattform. Sie sucht Antworten auf die drängendsten Fragen der digitalen Transformation.

Ein Forum der Zukunftstechnologien

Die CONF3RENCE 2025 bringt Unternehmen bei den Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Blockchain und Web3 auf den neuesten Stand. Mit über 5.000 Teilnehmern, 200 internationalen Top-Speakern und mehr als 150 Partnern und Ausstellern gilt das Event als eine der wichtigsten Plattformen für die Vernetzung von Wirtschaft und disruptiven Technologien in Europa.

Die Konferenz widmet sich dabei sowohl aktuellen Herausforderungen als auch strategischen Zukunftsvisionen. Sie zeigt anhand von über 60 Keynotes, Masterclasses und Workshops konkrete Anwendungsbeispiele, Best Practices und Use Cases.

Die Highlights der CONF3RENCE 2025 im Überblick:

über 60 Keynotes, Masterclasses und Workshops auf drei großen Bühnen – mit führenden Köpfen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, von Künstlicher Intelligenz bis Blockchain und Metaverse.

auf drei großen Bühnen – mit führenden Köpfen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, von Künstlicher Intelligenz bis Blockchain und Metaverse. Exklusive Networking-Formate , darunter 1:1 Business Meetings, ein Speakers & Investors’ Evening sowie zahlreiche Side-Events und die offizielle After-Party.

, darunter 1:1 Business Meetings, ein Speakers & Investors’ Evening sowie zahlreiche Side-Events und die offizielle After-Party. Der Start-up Award – eine der größten Auszeichnungen für Tech-Startups in Europa, 2024 mit über 8 Mio. US-Dollar an Investments und Preisen dotiert.

– eine der größten Auszeichnungen für Tech-Startups in Europa, 2024 mit über 8 Mio. US-Dollar an Investments und Preisen dotiert. Ein umfangreicher Ausstellerbereich mit innovativen Lösungen von disruptiven Start-ups bis zu etablierten Technologiepartnern.

mit innovativen Lösungen von disruptiven Start-ups bis zu etablierten Technologiepartnern. Hackathon und Innovationsformate, um Talente aus der Hochschul- und Entwicklerlandschaft in neue Projekte einzubinden.

KI, Blockchain und Web3 in der Praxis

Die Veranstalter Sascha Röhrer und Malte Baumann bringen langjährige Expertise mit und sind überzeugt: “Die großen Herausforderungen unserer Zeit – von Digitalisierung über Dekarbonisierung bis hin zu globaler Wettbewerbsfähigkeit – lassen sich nur gemeinsam lösen.” Die CONF3RENCE zeigt, wie neue Technologien wie KI, Blockchain und Web3 konkret in die Wirtschaft getragen werden und damit einen echten Beitrag zur Innovationskraft unserer Region und Europas leisten können.

Diese kollektive Denkweise spiegelt sich in der integrativen Ausrichtung der Konferenz wider. Branchenübergreifend kommen Führungs- und Entscheidungskräfte sowie Gründer und Investoren zusammen, um gemeinsam neue Wege zu beschreiten. Mit einem Anteil von über 82 Prozent C-Level-Entscheidern richtet sich das Event gezielt an all jene, die aktiv an der digitalen Transformation ihrer Unternehmen beteiligt sind.

Besondere Formate und exklusives Networking

Die Veranstalter legen großen Wert auf praxisnahe Inhalte. Neben inspirierenden Keynotes und Vorträgen bieten Masterclasses, 1:1 Business Meetings, ein Speakers & Investors’ Evening sowie zahlreiche Side-Events den Raum, in dem Wissen vertieft und nachhaltige Kontakte geknüpft werden können.

Besonders im B2B-Bereich setzt die CONF3RENCE 2025 Maßstäbe. Durch interaktive Formate wie Hackathons und spezielle Innovationsrunden wird zudem jungen Talenten aus Wissenschaft und Entwicklerszene eine Bühne geboten. Ein Zeichen dafür, dass auch die Zukunft der digitalen Wirtschaft nachhaltig gefördert wird.

Ein Schaufenster der Innovationskraft

Die Wahl des Veranstaltungsorts ist ebenso symbolisch wie beeindruckend. Der Signal Iduna Park, Heimat des traditionsreichen Fußballclubs Borussia Dortmund und zugleich das größte Stadion Deutschlands, bietet das perfekte Ambiente, um Innovation in großem Rahmen zu präsentieren. Das Bauwerk und seine hervorragende Infrastruktur unterstreichen den Anspruch, ein Event zu schaffen, das nationale und internationale Aufmerksamkeit erregt. Ein Leuchtturm für den Standort Nordrhein-Westfalen und ganz Europa.

Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung als offizielle Schirmfrau.

Hochkarätige Speaker und starke Partnerschaften

Die Website der CONF3RENCE präsentiert ein prominentes Speaker-Lineup, in dem Namen von Finanzinstitutionen, europäische Technologie- und Blockchain-Experten sowie Vordenker aus der globalen Tech-Szene vertreten sind.

Diese breit aufgestellte Expertengruppe garantiert einen facettenreichen Austausch über die aktuellen Entwicklungen in den Bereichen AI, Blockchain, Web3 und darüber hinaus. Neben dem inhaltlichen Programm sorgen namhafte Sponsoren und Partner – darunter Vodafone, SAP, Meta, Mastercard – für zusätzliche Expertise und Unterstützung.

Als Flagship-Event der Digitalen Woche Dortmund, die bereits 2024 mehr als 10.000 Besucher und 200 Side-Events verzeichnen konnte, wird der hohe Stellenwert unterstrichen.

Bereits jetzt können sich Interessierte ihre Plätze sichern. Early Bird Tickets sind verfügbar und bieten vergünstigte Konditionen für Unternehmen, Start-ups und Technologie-Enthusiasten, die frühzeitig an diesem Megaevent teilnehmen möchten.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden