In diesem Artikel erfährst du:
- Wann laut ChatGPT und 11 anderen KIs der Bärenmarkt für ETH beginnt
- Welche Tiefstände in der Korrektur für den Ethereum-Kurs zu erwarten sind
- Wie extrem der finale Bull Run vor dem Bärenmarkt ausfallen könnte
- Zu welchem Zeitpunkt Anleger ETH im Bärenmarkt nachkaufen könnten
Der Preis von Ethereum hat am 24. August 2025 ein neues Allzeithoch erreicht und ist nur knapp an der Marke von 5.000 US-Dollar gescheitert. Aktuell notiert der ETH-Kurs rund 10 Prozent unter dem Höchststand und bleibt damit in Schlagdistanz. Während Anleger deshalb noch auf weitere Rekorde im Bullenmarkt hoffen, könnte es an der Zeit sein, sich schon auf einen harten Bärenmarkt einzustellen. Die Künstliche Intelligenz von ChatGPT 5.0 und 11 weiteren KI-Bots nennen konkrete Preisziele für die erwartete Korrektur und prognostizieren, wann Ethereum sein Tief erreichen könnte.
