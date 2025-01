In diesem Artikel erfährst du: Worin sich die beiden Projekte unterscheiden

Was bei einem Investment in Pyth berücksichtigt werden sollte

Wieso Oracle-Token die nächsten Outperformer werden könnten

Oracles gelten als eine der wichtigsten Komponenten der Blockchain-Infrastruktur. Sie sind unabdingbar, um Daten aus der realen Welt in den Krypto-Space zu transferieren. Ohne Services wie die Datenfeeds von Chainlink würde in DeFi nicht viel gehen. Das Krypto-Projekt von Gründer Sergey Nazarov hat in dem Sektor fast schon Monopolstellung. Nun versucht sich jedoch ein Projekt aus dem Solana-Ökosystem in den Vordergrund zu drängen: Pyth. Kann der ambitionierte Newcomer den Platzhirsch ernsthaft gefährden?

