Der Kurs des Cosmos-basierten Layer-1-Ökosystem Celestia (TIA) kennt seit der Einführung Ende Oktober 2023 kein Halten. In der Spitze steuerte der TIA-Kurs zu Wochenbeginn auf ein neues Allzeithoch bei 20,39 US-Dollar zu. Insgesamt konnte die junge Kryptowährung damit um bemerkenswerte 853 Prozent im Wert ansteigen. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,9 Milliarden US-Dollar rangiert Celestia weniger als drei Monate nach Handelsstart auf Platz 34 der größten Krypto-Projekte nach Marktkapitalisierung. Damit gehört Celestia zunehmend zu den Schwergewichten am Kryptomarkt. Mit einer Fully Diluted Valuation von 18,7 Milliarden US-Dollar hat das neue Kryptoprojekt jedoch schon einiges an Vorschusslorbeeren erhalten. Wird sich die Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen fortsetzen? Folgende Chartmarken sollten Anleger jetzt im Auge behalten.

Du willst Celestia (TIA) kaufen oder verkaufen? Wir zeigen dir in unserem Leitfaden, wie und wo du einfach und seriös echte Celestia (TIA) kaufen kannst. Celestia kaufen