Im Tageschart von Cardano (ADA) formiert sich derzeit ein markantes inverses Head-and-Shoulders-Pattern – ein klassisches charttechnisches Umkehrsignal, das auf einen bevorstehenden Richtungswechsel hindeuten könnte.

Die jüngste Reaktion auf die grüne Unterstützungszone fiel deutlich aus: Hohe Kaufvolumina wurden in diesem Bereich aktiviert, was sich in der Heatmap (oben rechts im nachfolgenden Chart) durch eine signifikante Freisetzung von Liquidität widerspiegelt. Dieses Verhalten unterstreicht das steigende Kaufinteresse auf dem aktuellen Kursniveau.

Der nächste technische Fokus liegt nun auf dem 200er EMA (Exponential Moving Average), die als zentrale Widerstandsmarke fungiert. Ein klarer Ausbruch über diese Zone würde das bullish interpretierbare Setup bestätigen. Oberhalb davon befindet sich lediglich noch die rote Widerstandsbox. Sollte auch diese überwunden werden, eröffnet sich aus technischer Sicht Raum für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.

Ein erfolgreicher Durchbruch über den 200er EMA wäre ein starkes Signal für eine mögliche mittelfristige Trendwende – verbunden mit einer potenziellen Neubewertung der Marktdynamik zugunsten der Käuferseite.

ADA Tageschart & Heatmap | Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: Doppelausbruch über die EMAs verstärkt bullishes Momentum



Im 4-Stunden-Chart hat Cardano (ADA) erneut die grüne Unterstützungszone erfolgreich bestätigt. Zwar kam es kurzfristig zu einem Unterschreiten dieser Zone, doch der Kurs konnte sich rasch erholen und oberhalb der Marke schließen – ein technisches Signal für Stabilität und Käuferinteresse.

Am Vortag scheiterte der Kurs noch am 50er sowie am 200er EMA. Mit dem heutigen Anstieg gelang nun der doppelte Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte. Der Blick richtet sich daher auf den 800er EMA, die als nächstes technisches Ziel in den Fokus rückt.

Der RSI (Relative Strength Index) notiert bei rund 60 Punkten – ein Wert, der weiterhin Luft nach oben lässt, ohne dass überkaufte Zustände erreicht sind. Parallel dazu signalisiert der MACD (Moving Average Convergence Divergence) weiterhin positives Momentum, was die bestehende Aufwärtsbewegung stützt.

Zusätzlich verdeutlicht die Heatmap (unten rechts im nachfolgenden Chart), dass trotz des jüngsten Anstiegs noch immer ein Übergewicht an Short-Positionen besteht. Diese Positionierung bietet potenzielle Liquidität, die bei weiteren Kurssteigerungen als Katalysator für eine beschleunigte Bewegung nach oben fungieren könnte.

Insgesamt präsentiert sich das Chartbild technisch solide. Der bestätigte Ausbruch über die relevanten gleitenden Durchschnitte stärkt die Wahrscheinlichkeit für eine fortgesetzte Rallye – unterstützt durch die Marktstruktur und das Momentum der aktuellen Bewegung.

ADA 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.