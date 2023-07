Seit der letzten Cardano Kursanalyse vom 12. Juli konnte der ADA-Kurs Cardano zwischenzeitlich eine bemerkenswerte Kursrallye initiieren. Im Zuge des Gerichtsentscheids zwischen Ripple und der Security and Exchange Commission (SEC) sprang Cardano in der Spitze bis in den orangen Widerstandsbereichs oberhalb der 0,373 US-Dollar und erreichte damit das erste wichtige Kursziel in Form des Kreuzwiderstands aus Golden Pocket und alter Abrisskante. Jedoch verpasste es die Käuferseite in der Folge eine Stabilisierung oberhalb des EMA200 (blau) zu bestätigen. In den darauffolgenden Tagen korrigierte der ADA-Kurs zurück an das wichtige Ausbruchslevel im Bereich der türkisen Zone bei 0.303 US-Dollar. Hier fassten sich die Bullen erneut ein Herz und hievten Cardano zurück über den EMA50 (orange). Gelingt eine Stabilisierung oberhalb dieses gleitenden Widerstands und der horizontale Resist bei 0,321 US-Dollar wird zeitnah erneut überwunden, hellt sich das Chartbild kurzfristig weiter auf. Von einer bullishen Trendwende kann jedoch unverändert erst bei einem nachhaltigen Bruch der 0,382 US-Dollar gesprochen werden.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ADA/USDT auf Bittrex

Cardano: Bullishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bullishe Kursziele: 0,321 USD, 0,354 USD, 0,373/0,384 USD, 0,399 USD, 0,413/0,417 USD, 0,435/0,441 USD, 0,462/0,471 USD, 0,503/0,524 USD, 0,556 USD, 0,590 USD

Das Bullenlager lebt. Eine erste wichtige Hürde scheint gemeistert. Kann Cardano zeitnah die Marke von 0,321 US-Dollar durchstoßen, ist mit einem neuen Angriff in Richtung der 0,354 US-Dollar zu rechnen. Dafür muss jedoch auch der Bitcoin-Kurs die wichtige Supportmarke bei 29.847 US-Dollar verteidigen. Erst, wenn die Käuferseite den EMA200 per Tagesschlusskurs zurückerobern kann, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnahe Trendumkehr deutlich an. Gelingt dieses Vorhaben, rückt das Vorwochenhoch abermals in den Fokus. Ein Ausbruch über die Make-or-Break-Zone zwischen 0,373 US-Dollar und 0,384 US-Dollar wäre als wichtiges Punktsieg für die Bullen zu werten.

Kann in der Folge auch das Zwischenhoch vom 29. Mai bei 0,399 US-Dollar durchstoßen werden, weitet sich die Trendbewegung bis in den Bereich zwischen 0,413 US-Dollar und 0,417 US-Dollar aus. Hier entscheidet sich, ob ein neuer Anlauf in Richtung der Abrisskante vom 19. April bei 0,436 US-Dollar genommen werden kann. Sollte die Käuferseite genug Kaufdynamik generieren, rückt das Jahreshoch bei 0,462 US-Dollar in den Blick der Anleger. Hier dürften Anleger erste Gewinne realisieren.

Bleiben die Bullen sodann jedoch am Drücker und durchbrechen das übergeordnete 23 Fibonacci-Retracement bei 0,471 US-Dollar ergibt sich neues Kurspotenzial in Richtung des Zwischenhochs aus dem September im Bereich der lila Zone zwischen 0,503 USD und 0,524 USD. Sollte auch dieser Bereich mittelfristig pulverisiert werden können, aktivieren sich die maximalen Anstiegsziele für die kommenden Wochen bei 0,556 US-Dollar und 0,590 US-Dollar.

Cardano: Bearishe Kursziele für die nächsten Wochen

Bearishe Kursziele: 0,303/0,297 USD, 0,270/0,262 USD, 0,247/0,240 USD, 0,231 USD, 0,196 USD, 0,172 USD

Zwar stieg der ADA-Kurs im Zuge der temporären Kursexplosion zwischenzeitlich um 28 Prozent gen Norden, für einen nachhaltigen Marktstrukturwechsel reichte es bisher jedoch nicht. Die Bären waren zur Stelle und drückten den Kurs zurück bis in die türkise Zone. Hier übernahm die Käuferseite vorerst wieder das Ruder. Um einen erneuten Abverkauf zu initiieren, muss die Verkäuferseite den ADA-Kurs einen Tagesschlusskurs unter dem EMA50 generieren und den Kurs optimalerweise direkt unter den türkisen Bereich zwischen 0,303 US-Dollar und 0,297 US-Dollar drücken.

Die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Retests der Supportzone zwischen 0,270 US-Dollar und 0,262 US-Dollar würde sodann deutlich ansteigen. An diesem Kreuzsupport aus horizontaler Unterstützung und Supertrend im Tageschart ist jedoch mit Gegenwehr der Käuferseite zu rechnen. Rutscht Cardano jedoch per Tagesschlusskurs unter diese Supportzone ab, ist eine Korrekturausweitung ADA-Kurs in Richtung des blauen Unterstützungsbereichs zwischen 0,247 US-Dollar und 0,242 US-Dollar einzuplanen.

Sogar ein Spike bis an das Jahrestief bei 0,231 US-Dollar wäre nicht verwunderlich. Hier dürften die Bullen einen Neueinstieg wagen und versuchen, einen Doppelboden auszubilden. Schwächelt Bitcoin in den nächsten Wochen und rutscht nachhaltiger gen Süden ab, dürfte auch der Altcoin-Sektor und mit ihm der ADA-Kurs erneut unter Druck geraten, darf ein Rückfall bis in die graue Zone zwischen 0,196 US-Dollar und 0,172 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI schoss in der Vorwoche zunächst auf einen Wert von 72 gen Norden, fiel in den darauffolgenden Tagen aber zurück in die neutrale Zone auf aktuell 54 zurück. Nun gilt es ein frisches Kaufsignal durch einen erneuten Ausbruch über den Schwellenwert von 55 zu generieren. Der MACD-Indikator hat durch eine Rückeroberung der 0-Linie hingegen ein neues Long-Signal aktivieren können. Dieses ist kurzfristig positiv zu werten. Mit Blick auf den Wochenchart konnte der RSI zwar ebenfalls etwas an Traktion gewinnen, taxiert mit einem Wert von 44 aber noch unterhalb der neutralen Zone. Ein Sprung zurück in den Bereich zwischen 45 und 55 würde den Verkaufsdruck übergeordnet verringern. Auch der konnte auf Wochenbasis wieder Boden gutmachen und tendiert wieder leicht gen Norden. Von einem frischen Kaufsignal auf Wochenebene ist der MACD-Indikator jedoch noch ein gutes Stück entfernt.

